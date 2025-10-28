Un empresario contrata a su pareja por un día para cobrar un paro del SEPE y la Inspección de Trabajo le multa con 6.251 euros El tribunal considera que el empresario y su pareja realizaron una actuación fraudulenta sancionable

Mario Lahoz Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 01:29

Un empresario de artes escénicas ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo con 6.251 por contratar a su mujer durante un solo día para que esta pudiera cobrar la prestación por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera la sanción como muy grave, ya que la relación era ficticia o simulada y que tenía como único fin generar fraudulentamente el derecho a la prestación por desempleo.

La trabajadora había solicitado la prestación por desempleo tras la finalización de un contrato temporal de un solo día firmado con su pareja, dedicado a las artes escénicas. Gracias a este contrato, obtuvo una prestación aprobada por 540 días, con una base reguladora diaria de 46, 48 euros que llegó a percibir durante un mes.

La Inspección de Trabajo inició actuaciones a raíz de una comunicación del SEPE, al sospechar que podía tratarse de un acuerdo para generar prestaciones indebidas.

Tras comprobar que el contrato carecía de datos esenciales y que había contradicciones sobre la localidad en la que había trabajado, la Inspección concluyó que se trataba de una contratación ficticia.

Por tanto, a través de resolución se impuso una sanción de 6.251 euros al empresario y le declaró responsable solidario de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por su pareja, que eran de unos 1.394,40 euros.

