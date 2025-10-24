Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre El incremento beneficiará a más de 150.000 personas, entre ellos personal de Educación, Sanidad, Justicia y universidades públicas

Nacho Ortega Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 00:39

Más de 150.000 empleados públicos dependientes de la Generalitat verán reflejada en la nómina de noviembre una subida salarial del 0,5%, con efectos retroactivos desde el 2 de enero de 2025. El Consell ha aprobado a finales de octubre la aplicación del incremento previsto en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025, en cumplimiento del acuerdo alcanzado a nivel estatal entre el Gobierno central y los sindicatos de la función pública.

Esta mejora salarial, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de julio, se aplicará a todo el personal al servicio de la Generalitat, incluidas las consellerias, organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas, así como al personal docente, sanitario, judicial y de las universidades públicas valencianas.

Motivo de la subida

El aumento responde a la cláusula de revisión incluida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022 por el Ejecutivo y las principales organizaciones sindicales. Dicho pacto establecía que, si la suma del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento salarial acumulado del mismo periodo, se aplicaría un aumento adicional consolidable del 0,5 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó el pasado 15 de enero que la variación del IPCA en ese trienio fue del 12%, mientras que las retribuciones fijas de los empleados públicos habían subido un 8%. Este desfase activó automáticamente la cláusula, que ahora se traduce en la actualización salarial que se abonará en la nómina de noviembre junto a los atrasos correspondientes desde enero.

La Conselleria de Hacienda ha detallado que el incremento se aplicará de forma homogénea sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, tanto para el personal funcionario como laboral, estatutario o eventual.

Con esta medida, el Consell da cumplimiento al compromiso estatal de equiparar el poder adquisitivo de los empleados públicos con la evolución real de los precios. La subida llega además en un contexto de negociación de los próximos presupuestos autonómicos, en los que el gasto en personal seguirá siendo uno de los capítulos más relevantes del presupuesto valenciano.

