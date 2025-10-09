Un carnicero desvela en TikTok cómo puedes comprar carne para toda la semana por menos de 30 euros El usuario revela los cortes que se deben comprar para tener una alimentación completa con el mayor ahorro posible

La situación económica en España atraviesa un período complicado. La mitad de las familias reconoce que llega justa a final de mes como consecuencia de la incesante subida en los precios, según un estudio realizado por Gelt.

La principal consecuencia es que la cesta media se ha reducido casi un 50% en los últimos cuatro años, aunque el valor ticket medio apenas ha descendido un 13% en el último años. Esto quiere decir que el español ha reducido el tamaño de su cesta drásticamente.

El objetivo principal es maximizar el ahorro buscando todas las promociones y descuentos posibles. Esto también lleva a prescindir de algunos de los productos más caros. Uno de los que muchas veces se recorta es la carne pese a ser una fuente rica en proteínas de alta calidad.

Sin embargo, no hace falta renunciar a ella para que la compra sea barata. El carnicero conocido en redes sociales como 'El As carnicero', explica como hacer la compra semanal de carne por menos de 30 euros.

El vídeo está enfocado a los productos que hay que adquirir y su precio. En primer lugar el carnicero señala un pollo de dos kilos: «Vale unos ocho euros el pollo entero». Además, explica la cantidad que suele salir: «De cada pechuga sacamos unos cinco o seis filetes. Luego tenemos las dos alas y la carcasa, para hacer un caldito».

El siguiente alimento que señala es el magro de cerdo. «De aquí le pedimos un kilo al carnicero», señala. Explica que el precio ronda los 7,50 euros y, además, detalla cómo utilizarlo. Medio kilo se debe picar para hacer algun tipo de pastra o unas hamburguesas, mientras que el medio restante para una receta de magro con tomate o filetes empanados a la plancha.

El último tipo de carne que señala es la ternera, a unos 6.50 el medio kilo proximadamente. «Ahora unos filetes a la plancha y medio kilo de ternera para guisar». El carnicero explica que al haber comprado medio kilo de cerdo para picar, es aconsejable comprar medio kilo de ternera para cocinarla de manera diferente.

Para cerrar el vídeo, hace recuento y suma todas las cantidades. «Lo tienes todo aproximadamente por 29 euros. Te ahorras dinero y comes carne toda la semana», concluye.

