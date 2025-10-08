El superalimento lleno de fibra que ayuda a bajar el colesterol y es la última novedad en Mercadona La cadena de supermercados valenciana incorpora una versión tostada y salada de este beneficioso fruto seco

Tamara Villena Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Mercadona ha incluido en su lineal una almendra tostada y salada «única en el mercado». Elaborada por el proveedor especialista Importaco, en Valencia, lo más destacado que incorpora esta almendra, muy demandada por quienes incluyen los frutos secos en su dieta, es «un tostado y cantidad de sal en su punto óptimo».

Las almendras están consideradas un superalimento que no debe faltar en una dieta saludable, en la que los frutos secos forman un papel fundamental gracias a su aporte de fibra y omega 3, beneficios para ayudar especialmente a bajar el colesterol malo y combatir el estreñimiento. Además, las almendras son perfectas para tomar entre horas gracias a su alto poder saciante y están llenas de propiedades antioxidantes que cuidan el sistema cardiovascular, mejoran las defensas y combaten el envejecimiento. Son un producto perfecto para incorporar a la dieta grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales (destaca su aporte de magnesio, calcio y potasio), y se convierten en grandes aliadas de la salud ósea y digestiva.

Tenerlas en la despensa de casa es un 'must' y además de para tomar solas, también son una buena opción para incluir en un yogur, en postres o para preparar un porridge con avena, canela y manzana, por ejemplo. También son una opción perfecta para llevar en el bolso y saciar el apetito de forma saludable fuera de casa.

En concreto, la almendra que se incorpora al linial de Mercadona se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación, según han informado fuentes de la compañía en una nota de prensa. «Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Hemos conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible» ha destacado Cristina Córdoba, especialista de frutos secos de Mercadona.

Estas mejoras forman parte de la estrategia de Mercadona de mantener un surtido «vivo, desarrollado producto a producto desde el cliente hacia atrás».

En este sentido, la compañía trabaja de la mano de más de 2.100 proveedores líderes e interproveedores especialistas para ofrecer un surtido «eficiente, de máxima calidad y a un precio imbatible». El Modelo de Calidad Total de Mercadona persigue garantizar una calidad «contundente y máxima seguridad alimentaria» en todos los productos de su surtido, han indicado.

Para lograrlo, lleva años apostando por la especialización, colaborando estrechamente con los proveedores e interproveedores especialistas «no solo para cubrir las necesidades de los clientes, sino para hacerlo con la mejor solución posible, la que dé la posibilidad de acertar: un surtido eficiente con una calidad contundente, con absolutas garantías en material de seguridad alimentaria y sostenibilidad y, además, a un precio imbatible», han concluido.