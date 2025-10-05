Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una clienta realiza la comra, imagen de recurso. Mercadona

Mercadona estrena nueva sección en once tiendas de toda España este mes de octubre

La cadena de supermercados de Juan Roig sigue trabajando para mejorar sus servicios

A. Pedroche

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:51

Mercadona sigue trabajando para mejorar los servicios de sus establecimientos. La cadena de supermercados valenciana, liderada por Juan Roig, se caracteriza por el compromiso que adquiere con sus clientes. Trata de brindarles siempre una mejor experiencia. Este año ha dado grandes pasos para conseguirlo. A sus tiendas han llegado novedades que facilitan la compra. Se ha creado un nuevo sistema de pescaderías y ha introducido un nuevo parking en la entrada de sus supermercado. La empresa de alimentación también ha ideado un novedoso método con un código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, ha instalado un espacio con máquina de café para llevar que era muy demandado por su público.

Sin embargo, la novedad que más han agradecido los clientes en los últimos años es la de listo para comer. Esta sección nació en 2018 dado que los consumidores la reclamaban con mucha insistencia. Se trata de elaboraciones hechas en el propio supermercado que ya están listas para comer (como su propio nombre indica). Aquellos que compren sus raciones pueden comerlas en el propio establecimiento dado que Mercadona también ha incorporado un apartado con mesas, sillas, cubiertos, servilletas y microondas para calentar los platos.

Al principio las elaboraciones eran más limitadas. Ahora hay un amplio catálogo. Ahora podemos encontrar entrantes y aperitivos como tortillas, croquetas o ensaladas; pizzas, hamburguesas, bocadillos, platos de arroz, pasta, asados, sushi...También hay neveras con agua y refrescos.

Este servicio se ha ido expandiendo cada vez. De hecho, Mercadona lo va incorporando de manera progresiva a aquellas tiendas que no cuentan con él. Para este mes de octubre de 2025 lo va a hacer en un total de once establecimientos. Estas son las fechas y los supermercados escogidos:

13 de octubre

La Ràpita (Tarragona) – AVDA. Catalunya, 76.

20 de octubre

Rubi (Barcelona) – C/ de les Bases, 23.

Mairena del Alcor (Sevilla) – AVDA. de la Igualdad, 1.

Tomares (Sevilla) – AVDA. Canal Sur, S/N.

Tortosa (Tarragona) – C-42 Tarragona, S/N.

Huesca (Huesca) – P.º Ramón y Cajal, 90.

Gijón/Xixón (Asturias) – C/Ezcurdia, 149.

24 de octubre

El Vendrell (Tarragona) – C/Miquel Batllori, 4.

27 de octubre

Palma (Illes Balears) – C/ Cotlliure, 23.

San Bartolome de Tirajana (Las Palmas) – AVDA. de las Américas, S/N.

Vilanova i la Geltru (Barcelona) – C/ de la Piera, 7.

