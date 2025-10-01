Mercadona ya vende ocho tipos de turrones para esta Navidad 2025 Entre los surtidos se encuentran los productos navideños más populares de la cadena

Mar Georga Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:05

Desde finales del mes de septiembre ya es posible adquirir turrones y productos navideños en Mercadona. De este modo, la cadena valenciana de supermercados da el pistoletazo de salida a su campaña de Navidad, adelantándola un par de meses. Los usuarios ya pueden adquirir hasta ocho tipos de turrones diferentes, ya sea como adelanto para las fiestas o para disfrutar de este producto independientemente de la época del año.

Aunque todavía no se venden polvorones, los clientes ya tienen a su disposición el tradicional Turrón duro, fabricado por Sanchis Mira de Jijona. Así como la variedad de Turrón blando, de la misma fábrica, ambas comercializadas bajo la marca de Hacendado. Otro clásico de la cadena es el Turrón de chocolate crujiente, fabricado por la conocida Antiu Xixona, que ya puede adquirirse por 2,40 euros la tableta de 250 gramos.

Por último, se encuentran los turrones más innovadores, como el Turrón de pistacho, el Turrón de chocolate blanco con galleta, el Turrón cheesecake, el Turrón de chocolate blanco con galletas y el Turrón de cacahuete frito con miel. Todas estas tabletas de chocolate pueden encontrarse en el Mercadona a un precio que oscila entre los 2 y los 3 euros.