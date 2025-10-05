Mercadona lanza una oferta de empleo para trabajar de noches con un salario de 2.280 euros más el plus de nocturnidad La cadena de distribución requiere personal para la preparación de pedidos en sus almacenes

Mario Lahoz Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Mercadona busca personal. La cadena de distribución presidida por Juan Roig ha publicado nuevas ofertas de trabajo mediante las que busca empleados para sus almacenes. En concreto, pretende contratar a preparadores de pedidos que sirvan de abastecimiento a sus miles de tiendas ubicadas por toda España.

Según aparece recogido en la oferta de trabajo que publica el supermercado desde su portal de empleo, el puesto de preparador de pedidos requiere de personas organizadas, eficientes y que les guste trabajar en un entorno colaborativo.

Mercadona ofrece diferentes tipos de contratos, tanto fijos como fijos discontínuos y temporales para este puesto y otros tantos en sus bloques logísticos. En el caso de los preparadores de pedidos, ofrece formación remunerada y proyección laboral dentro de la empresa.

Del mismo modo, la cadena de distribución busca personal al que ofrece calendario anual indicando días de trabajo, vacaciones y libranzas conocidas, así como complementos por frío, altura, nocturnidad y festivo en caso de aplicarse.

Para este puesto en almacen, el empleado deberá preparar los pedidos asegurando la calidad de los productos antes de que lleguen a los supermercados.

Respecto al salario, Mercadona oferta para un contrato de 40 horas semanales repartidas en cinco días, con turnos de mañana, tarde o noche, una retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros.

En el caso de la modalidad de contrato de 22,5 horas a la semana, o tres días, con los mismos turnos, el salario irá de los 948 a 1.283 euros y, por último, los que quieran trabajar dos días a la semana el sueldo oscilará entre 632 y 855 euros.