Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LP

Mercadona sorprende con novedades en su catálogo de productos

La cadena de distribución ha introducido numerosos productos nuevos a lo largo de esta semana

Mar Georga

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:12

Comenta

Desde hace escasos días, Mercadona ha sorprendido a sus clientes con nuevos productos en sus estanterías. La primera novedad es el chocolate Mini Peanuts Cups, que alberga un gran parecido con las chocolatinas de la marca Reese's de Estados Unidos. Estas tazas de crema de cacahuetes cubiertas de chocolate se sitúan como la joya de la corona de los dulces estadounidenses. Su irresistible sabor hacen de ellas un producto muy valorado, y ahora pueden adquirirse en España a un precio de 1,95 euros el paquete de 126 gramos.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Siguiendo con la línea de estos bombones rellenos de mantequilla de cacahuetes, los usuarios también pueden encontrar la tarrina de helado del mismo producto. Bajo el nombre de Helado Peanut Butter Cups, este nuevo sabor ya está arrasando en redes sociales y posicionándose como uno de los favoritos de los clientes, junto a otros sabores muy populares como el de Biscuit.

La segunda novedad que ha introducido Mercadona son las barritas crujientes Caocream, rellenas de chocolate blanco con galletas de cacao. Este producto puede adquirirse por un precio de 1,80 euros el paquete de 110 gramos. En cada bolsa se incluyen cinco unidades, todas envueltas individualmente, facilitando así su transporte. Dentro de la línea Caocream, también se encuentran las galletas y el turrón, siendo este último una de las novedades de la compañía valenciana dentro de la campaña de Navidad, que ya ha arrancado con multitud de productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona sorprende con novedades en su catálogo de productos

Mercadona sorprende con novedades en su catálogo de productos