Mercadona sorprende con novedades en su catálogo de productos

Mar Georga Sábado, 4 de octubre 2025, 01:12 Comenta Compartir

Desde hace escasos días, Mercadona ha sorprendido a sus clientes con nuevos productos en sus estanterías. La primera novedad es el chocolate Mini Peanuts Cups, que alberga un gran parecido con las chocolatinas de la marca Reese's de Estados Unidos. Estas tazas de crema de cacahuetes cubiertas de chocolate se sitúan como la joya de la corona de los dulces estadounidenses. Su irresistible sabor hacen de ellas un producto muy valorado, y ahora pueden adquirirse en España a un precio de 1,95 euros el paquete de 126 gramos.

Siguiendo con la línea de estos bombones rellenos de mantequilla de cacahuetes, los usuarios también pueden encontrar la tarrina de helado del mismo producto. Bajo el nombre de Helado Peanut Butter Cups, este nuevo sabor ya está arrasando en redes sociales y posicionándose como uno de los favoritos de los clientes, junto a otros sabores muy populares como el de Biscuit.

La segunda novedad que ha introducido Mercadona son las barritas crujientes Caocream, rellenas de chocolate blanco con galletas de cacao. Este producto puede adquirirse por un precio de 1,80 euros el paquete de 110 gramos. En cada bolsa se incluyen cinco unidades, todas envueltas individualmente, facilitando así su transporte. Dentro de la línea Caocream, también se encuentran las galletas y el turrón, siendo este último una de las novedades de la compañía valenciana dentro de la campaña de Navidad, que ya ha arrancado con multitud de productos.