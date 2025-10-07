Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la pasada campaña de recogida de naranjas en un campo valenciano JL Bort

¿Por qué este año están «inusualmente» más caras las mandarinas en la Comunitat?

El sector augura precios al alza por un descenso de la producción achacado principalmente al envejecimiento de los árboles y los episodios de pedrisco veraniego en algunas comarcas

Kike Cervera

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 16:12

Comenta

El arranque de la campaña citrícola en la Comunitat Valenciana llega este otoño con menos fruta en los campos, pero los precios serán sensiblemente más ... altos. Las primeras mandarinas tempranas ya se recolectan en las comarcas citrícolas, marcando el inicio de una temporada para la que la Conselleria de Agricultura estima un descenso del 8 % de la producción respecto al año pasado —con cerca de 100.000 toneladas menos de mandarinas y 50.000 de naranjas—, mientras que las primeras operaciones en campo confirman cotizaciones que no se veían desde hace casi una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  4. 4 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  10. 10 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Por qué este año están «inusualmente» más caras las mandarinas en la Comunitat?

¿Por qué este año están «inusualmente» más caras las mandarinas en la Comunitat?