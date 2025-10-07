Más de 4.000 agricultores recibirán entre 5.200 y 9.900 euros por hectáreas dañadas en la dana

Más de 4.000 titulares de explotación recibirán una nueva ayuda por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar las pérdidas sufridas ... en la dana que asoló la Comunitat Valenciana hace casi un año, el pasado 29 de octubre, y que dejó 229 fallecidos.

La subvención establecida para esta línea fija unas cantidades que varían en función de la intensidad de los daños en la zona en la que se encuentren las parcelas afectadas, pero oscilará entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea. Así, la suma total de las ayudas aportadas por parte del ministerio ascenderán hasta los 39,6 millones de euros a repartir entre 4.235 titulares de explotación, que repararán los daños ocasionados en sus infraestructuras por la dana por sus propios medios.

Estas ayudas corresponden a la línea de subvenciones, que el ministerio puso en marcha a petición de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agroalimentarias y de los ayuntamientos de la zona para acelerar la recuperación del potencial productivo.

En los próximos días se procederá a la publicación de un segundo listado con la propuesta de cuantías, tras analizar las alegaciones recibidas, y está previsto un tercero, que completarán el conjunto de resoluciones previstas en esta línea de apoyo.

La anterior ayuda se dio el 14 de agosto por un importe de 15,1 millones de euros.