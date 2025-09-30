Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varias cajas con las lechugas en un campo anegado a causa del temporal de lluvia, el 30 de septiembre en Perelló (Sueca) EFE.

Los arroceros de la Albufera temen que las lluvias provoquen pérdidas en la cosecha pendiente de segar

La Asociación de Agricultores remarca que el agua caída en las últimas 24 horas resulta en su mayoría positiva para los cultivos y ganaderías

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:20

La incertidumbre que se extendía entre los agricultores valencianos hace 48 horas, con una alerta roja por temporal y la amenaza de afectar a sus ... cosechas, se ha transformado en tranquilidad y alivio generalizado. Las lluvias han resultado beneficiosas para los cultivos y las ganaderías, a excepción de daños puntuales, ya que permiten recargar las reservas de este bien tan preciado que escasea en el litoral mediterráneo. Sin embargo, hay un colectivo que todavía mantiene el corazón en un puño mientras analiza los daños causados en sus campos. Son los arroceros de la Albufera, que vieron como el cielo descargaba con virulencia en la zona de los alrededores.

