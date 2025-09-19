Los alimentos que más han subido de precio en los supermercados este mes Hay varios productos que encarecen la cesta de la compra este septiembre

Tamara Villena Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:25 Comenta Compartir

Hacer la compra cada vez cuesta más y llenar la cesta parece casi misión imposible sin gastar un presupuesto muy superior al que necesitábamos hace apenas un año. Ir solo a lo básico ya supone prácticamente un esfuerzo para muchas personas, que renuncian cada vez más a caprichos que antes tenían frecuentemente en la despensa.

Ante la inflación por la que pasa España, una buena forma de tratar de ahorrar a la hora de hacer la compra es prepararse con antelación la lista de lo que realmente necesitas. De esta forma serás más consciente de lo que añades al carrito y lo que es totalmente prescindible.

Muchos de esos productos básicos que casi todos tenemos sí o sí en nuestra lista de la compra son precisamente los que más suben de precio en el supermercado. De hecho, las subidas de este mes de septiembre dejan claro que para comer sano, hay que rascarse el bolsillo.

En concreto, las naranjas, lechugas iceberg y los ajos son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según los datos de la evolución de precios del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, durante el último mes, la malla de naranjas de cuatro kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 13,6%. La mayor subida se ha registrado en Hipercor, donde ha pasado de 5,99 euros en agosto a 7,95 euros en septiembre (un 32,7% más).

Por su parte, las lechugas iceberg se han encarecido de media un 5,6% en las últimas semanas, dándose la subida más acusada en Aldi, con un 52,3% de incremento (de 0,65 en agosto a 0,99 euros en septiembre). De su lado, los ajos cuestan este mes una media de un 4,6% más que hace unas semanas, experimentando la mayor subida en Alcampo, donde el encarecimiento ha sido del 25,1% (de 1,99 a 2,49 euros).

También han subido de precio, durante este mismo periodo y de manera «leve», el precio de la harina de trigo (un 0,9%), el aceite de girasol (un 0,6%) y el kilo de arroz redondo (un 0,03% de media).

Los alimentos que más han bajado de precio

Facua también ha señalado que hay varios productos que mantienen un «precio idéntico» al del mes anterior, como las manzanas golden, los limones y la docena de huevos.

Por otra parte, entre los alimentos que cuestan de media menos este mes que en agosto están los macarrones (-0,3%), las lentejas pardinas (-0,4%), el brik de leche entera (-0,6%), el aceite de oliva (-0,9%), las zanahorias (-1%), las peras conferencia (-1,6%), los champiñones laminados (-2,9%), el kilo de cebollas (-4,6%), la malla de patatas (-15,4%) y las uvas blancas sin pepitas (-20,8%).