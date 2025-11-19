Sensores en barrancos y un radar local para conseguir una alerta temprana frente a inundaciones en Gandia La ciudad invertirá más de un millón de euros en un sistema pionero para monitorizar en tiempo real la evolución de las lluvias y los cauces

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Gandia implantará un sistema pionero de alerta temprana que permitirá anticiparse a las inundaciones y activar avisos a la población con mayor margen de tiempo. La ciudad ha afrontado en los últimos meses episodios meteorológicos de una intensidad histórica: 390 litros por metro cuadrado sólo en la primera quincena de octubre y picos de hasta 240 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Sin embargo, «Gandia ha logrado recuperar la normalidad con relativa rapidez, en gran parte gracias a las inversiones realizadas en las últimas décadas en el subsuelo: más de 40 millones de euros destinados a colectores pluviales, depósitos de tormenta e infraestructuras hídricas que han evitado daños mayores», ha destacado el alcalde el alcalde, José Manuel Prieto.

El nuevo sistema, que combinará tecnología de predicción meteorológica avanzada con sensores propios y un radar meteorológico local, permitirá monitorizar en tiempo real la evolución de las lluvias, los barrancos y el alcantarillado, y predecir con mayor precisión cualquier riesgo de inundación. La plataforma integrará datos de pluviómetros, estaciones meteorológicas y modelos de previsión, ofreciendo a los responsables de emergencias una visión completa y actualizada al minuto.

Prieto ha explicado que este proyecto sitúa a Gandia «a la vanguardia entre las ciudades de su tamaño», al incorporar una herramienta que ya funciona en territorios como Baleares o Navarra y que se ha mostrado especialmente útil para anticipar episodios extremos. Además, el sistema se coordinará con el actual modelo digital del alcantarillado implantado con el PIERTE de digitalización, que permite conocer la capacidad de retención de los depósitos y simular el comportamiento de la red en caso de lluvias intensas.

La inversión será de 1.066.857 euros, que se financiarán íntegramente a través del plan de inversiones de la empresa mixta Actuacions Ambientals Integrals, sin repercusión alguna en el recibo de los ciudadanos. De esta cantidad, 593.300 euros se destinarán al software y 288.400 euros a la instalación de pluviómetros y del nuevo radar meteorológico.

«Este gobierno vuelve a demostrar que no miramos hacia otro lado, y que nunca lo hemos hecho. Continuaremos trabajando e invirtiendo en la prevención de las consecuencias más graves del cambio climático, con el objetivo final de garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos y vecinas», ha concluido el alcalde.

Por su parte, la primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, ha destacado que todas las tareas de prevención son necesarias, tales como la mejora de la capacidad de drenaje de los cauces de ríos y barrancos, su revegetación o la creación de balsas de laminación.

Asimismo, ha recordado la gran inversión realizada y programada en los depósitos de tormentas que, tal y como revelaba el informe técnico, «permitió retener 55 millones de litros de agua en sólo dos horas en las pasadas lluvias de septiembre. Un agua que, obviamente, debería aumentado los efectos de las inundaciones sufridas».

El portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, ha contestado a este anuncio recordando que, más allá de la posible insuficiencia de infraestructuras, en los últimos episodios de lluvias «el verdadero problema ha sido la falta de decisiones por parte del alcalde socialista».

En este sentido, Soler ha señalado que «el socialista Prieto puede llenar la ciudad de sensores y pluviómetros, pero de nada servirán si no suspende las clases en los colegios situados en zonas inundables cuando así lo recogen los planes de emergencia autonómicos y locales».