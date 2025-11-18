Cullera se integra en un proyecto europeo para fortalecer la respuesta ante emergencias Durante la fase inicial la ciudad acoge a las delegaciones internacionales para instaurar las líneas de trabajo

Cullera participa en el proyecto europeo EMMA (European Training System Aimed at Small Municipalities), una iniciativa para mejorar la formación y respuesta de los municipios ante catástrofes climáticas, y en la que la localidad contribuirá para aportar sus experiencias en materia de gestión de emergencias.

El objetivo principal del proyecto es simplificar y acelerar la respuesta municipal ante las emergencias, proporcionando herramientas prácticas, modelos de intervención y sistemas aplicables a distintos contextos, a través de la gestión eficiente del personal voluntario. En total, EMMA tiene una duración de 24 meses y se prolongará hasta octubre de 2027.

Como fase inicial de la iniciativa, Cullera ha recibido a las delegaciones internacionales que también participan en este programa y con las que se compartirán conocimientos, experiencias y metódos de trabajo: Consorcio Scuola Communità Impresa, de Italia; Telewander, de Dinamarca; Universidad Lucian B. D. Sibu, de Rumanía; y Lake Plastira, municipio de Grecia.

Durante los dos días de estancia de las delegaciones, 18 y 19 de noviembre, se celebrarán diversos encuentros técnicos para definir y desarrollar los modelos metodológicos de intervención, establecer herramientas para lel personal municipal, e instaurar las líneas de trabajo para próximas reuniones y actuaciones.

«EMMA se centra en abordar las dificultades que surgen por las emergencias climáticas» ha indicado la vicealcaldesa Sílvia Roca durante la recepción, quien ha destacado que «este programa propone reforzar las competencias del personal que, aunque no desempeñe tareas de protección civil, debe participar en la coordinación de todos los recursos y del voluntariado. La respuesta conjunta es clave para la seguridad ciudadana».

Cullera, como ha señalado la edil, «se puso en marcha con mucha eficiencia, se presentaron más de 900 voluntarios y voluntarias. En este programa, podremos contar nuestra experiencia y cómo se coordinó el consistorio con los cuerpos de protección civil, el voluntariado y las diferentes organizaciones durante las diferentes emergencias».

La finalización del proyecto introducirá sistemas de gestión, herramientas digitales y protocolos de comunicación que permitirán aumentar la anticipación y mejorar la atención física y psicológica a la población afectada. Asimismo, el programa incorpora un enfoque innovador mediante la integración de inteligencia artificial, que tendrá un papel fundamental en la gestión y optimización de los recursos, así como en la respuesta operativa.