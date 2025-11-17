Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón comparece en el Congreso
Helicóptero de rescate. LP

Alzira enseña a preparar un kit de emergencias en una jornada de puertas abiertas con los cuerpos de seguridad

La ciudad celebra esta actividad para que la ciudadanía esté informada y conozca la labor de cada uno de los grupos que participan en una emergencia

A. Talavera

Alzira

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:23

Alzira organiza el próximo sábado 22 de noviembre las Jornadas de Emergencia y Protección Civil, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de difundir conocimientos básicos sobre cómo actuar en situaciones de emergencia.

La actividad tendrá lugar de 10.00 ha 13.00 h en la zona de Tulell, en la área cercana al helipuerto de los bomberos. Los asistentes podrán conocer de cerca los diferentes cuerpos de seguridad y organismos que intervienen en emergencias, como Protección Civil, el Grupo de Voluntarios de Alzira Contra Incendios Forestales, las Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia, Cruz Roja, Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos o Agentes medioambientales, entre otros.

La jornada ofrecerá a la ciudadanía una oportunidad única para descubrir de cerca la trabajo de los principales servicios de emergencia, sus vehículos, equipos y protocolos, así como la vital labor del voluntariado local en la prevención de incendios e intervención en otras emergencias.

Además, habrá talleres y actividades para todas las edades: preparación del kit de emergencia, formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), galería de entrenamiento infantil de los bomberos, actividades con la unidad de la policía canina, visita a los vehículos de seguridad, puertas abiertas del helicóptero del GERA con demostración de rescate en directo, y un espacio donde conocer cómo funciona un albergue de emergencias.

«Un compromiso con la prevención, porque conocer las herramientas de las que disponemos, nos ayuda a prevenir y dar una mejor respuesta», señalan desde la Concejalía de Emergencia Climática, que anima a toda la población a participar y formar parte activa de esta iniciativa. Como ha explicado el alcalde de la ciudad Alfons Domínguez, «con esta iniciativa damos continuidad a los talleres que se han llevado a cabo en colegios e institutos para tomar conciencia como población en general y especialmente como niños, niñas y jóvenes. Se trata de una jornada muy completa que esperamos resulte muy atractiva para los asistentes, no sólo por el aprendizaje sobre la emergencia, sino que además puede abrir puertas a futuras colaboraciones».

