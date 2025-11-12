PSPV, PP y Compromís replican a la vicepresidenta de la Diputación El alcalde contesta a Enguix que «el dinero público no está al arbitrio de nadie», Compromís reclama un «trato justo» y el líder del PP afirma que «nunca compartiré decisiones que acabenperjudicando a la ciudad»

EP/R. D. Gandia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

No se han hecho esperar las reacciones al anuncio hecho ayer martes por la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, de que la corporación provincial había decidido suspender las ayudas extraordinarias vinculadas a turismo e inversiones para Gandia por los insultos que asegura haber recibido del secretario de Organización del PSPV y diputado provincial ,Vicent Mascarell. PSPV, Partido Popular y Compromís han replicado a esta amenaza.

El alcalde de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, se ha mostrado este miércoles convencido de que la ciudad no dejará de recibir ayudas extraordinarias de la Diputación y ha asegurado que el dinero público «no está al arbitrio de nadie». Los socialistas han advertido de que, de materializarse esta «intolerable amenaza», estaría «rozando la prevaricación».

Prieto ha asegurado que está «convencido de que no se va a producir que la Diputación de València deje de dar dinero a la ciudad de Gandia. Y no se va a producir porque el dinero público no está al arbitrio de nadie; no dependen de las voluntades de nadie y no es arbitrario«. En esta línea, ha insistido en que el dinero público es »de los ciudadanos y las ciudadanas que contribuyen con su esfuerzo y que esperan de sus instituciones que, en correspondencia a ese esfuerzo, nos volquemos con todas las ayudas que sean necesarias y las que cada ciudad necesite«. Y ha añadido que »seguiremos trabajando lealmente entre instituciones« y »seguiremos entendiéndonos con todas«.

Desde Compromís también se ha denunciado la «amenaza» de «castigar» a Gandia que ha lanzado Enguix y ha advertido que la ciudad «merece respeto y un trato justo. Las instituciones están para servir a la gente, no para utilizarlas como herramienta de venganza política». La coportavoz del grupo, Esther Sapena, ha subrayado en un comunicado que estas son unas ayudas «muy esperadas en la capital de la Safor y que podrían superar el millón de euros». Y ha hecho hincapié en que «no hay ninguna razón objetiva que justifique esta medida, más allá de una voluntad de confrontación partidista».

Desde el Partido Popular de Gandia, su presidente y secretario primero en les Corts Valencianes, Víctor Soler, ha asegurado que «nunca compartiré decisiones que acaben perjudicando a Gandia», y ha recalcado que su compromiso con la ciudad está «por encima de cualquier interés político o partidista». Sin embargo, ha responsabilizado directamente a Mascarell de haber provocado esta situación al ejercer «violencia política verbal» con sus declaraciones hacia representantes de otros partidos. Por ello, ha exigido al alcalde que destituya «inmediatamente» a Mascarell.

Asimismo, Soler ha apelado al diálogo y a la serenidad institucional. De hecho, se ha ofrecido a «mediar para poner paz y evitar que esta situación escale más».

Por su parte, Natàlia Enguix, en un comunicado, ha contestado que tanto el alcalde de Gandia como los dirigentes socialistas «son bastante inteligentes y saben perfectamente» cómo acabar «con esta anomalía democrática», ha dicho en referencia a las «actitudes» del secretario de Organización del PSPV. A su juicio, «la crítica política es legítima, pero los insultos, el desprecio y el machismo rancio y casposo tiene que ser erradicado de las instituciones». Así, ante «las críticas» del PSPV y Compromís, ha asegurado que confía en que los dirigentes políticos «estén de parte de la dignidad y la decencia política y desautoricen comportamientos antidemocráticos como los que prodiga Mascarell».