La vicepresidenta de la Diputación suspende las ayudas extraordinarias a Gandia por «los insultos y la mala educación» de un cargo del PSPV Enguix sostiene que las formas de Mascarell son «un descrédito para la política» y los socialistas rechaza la «inadmisible e intolerable amenaza» del partido de Jorge Rodríguez

REDACCIÓN Martes, 11 de noviembre 2025, 15:17 | Actualizado 16:21h.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha anunciado este martes que la corporación provincial ha decidido suspender las ayudas extraordinarias vinculadas a turismo e inversiones para la localidad de Gandia por los insultos que asegura haber recibido del secretario de Organización del PSPV y diputado provincial, natural de Gandia, Vicent Mascarell.

A través de un comunicado, Enguix explica que los ataques y los insultos que profiere en la redes sociales Mascarell «va a salirle por un pico a su ciudad». Mascarell volvió a tener un cruce dialéctico con Enguix, vicepresidenta y responsable de cooperación municipal de la corporación, durante la comisión de Hacienda de la Diputación de València celebrada este lunes por la mañana.

Nada más terminar, sigue el comunicado, Mascarell le requirió a Enguix por las subvenciones unas extraordinarias para Gandia que vinculadas a turismo e inversiones. La diputada, ante el tono de Mascarell, le dijo que «cuando dejéis de utilizar el insulto y la burla como argumento os daremos las ayudas».

El gandiense pidió que ese comentario constara en acta, a lo que Enguix respondió que «por supuesto» y que «efectivamente» estas ayudas a las que aludía Mascarell no se van a conceder «por tu mala educación». Enguix acusó al dirigente socialista de «hacer de todo menos ser secretario de Organización del PSPV-PSOE», y Mascarell le recriminó que parecía mentira que Enguix hubiera militado en el PSOE, relata el comunicado. «Pues por gente como tu no volveré a militar en la vida en el PSPV», respondió Enguix, quien insistió en que «mientras no paréis de insultar y hacer burla no vamos a aprobaros ninguna ayuda extraordinaria y quiero que conste en acta, por supuesto».

Enguix ha añadido que «el descrédito de la política viene por ahí, por actitudes« como las de Mascarell. »Y ahora si quieres vas y le cuentas a tu alcalde que por tu culpa ha perdido más de un millón de euros. Es muy triste que el PSOE y la política se haya convertido en esto por culpa de gente como tu». «No vamos a consentir que salga gratis esta manera zafia de hacer política. Se llenan la boca de denunciar las políticas del odio pero elllos se dedican a lo mismo», se señala.

«Crítica legítima»

La respuesta del PSPV no se ha hecho esperar. A través de un comunicado, el grupo socialista de la Diputación ha denunciado la «inadmisible e intolerable amenaza de Ens Uneix» de retirar ayudas nominativas a ayuntamientos gobernados por los socialistas si el PSPV «continúa ejerciendo su labor de oposición y crítica legítima a la gestión» de Enguix.

Desde el grupo socialista en la Diputación de Valencia se ha señalado que las declaraciones de Enguix «suponen un intento intolerable de coartar la libertad de expresión y el derecho a la crítica política, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático». Ens Uneix, considera el PSPV, intenta «silenciar la voz de la oposición y castigar a los municipios por el simple hecho de no someterse a sus exigencias o de expresar una opinión discrepante».

Los socialistas denuncian que Enguix castiga a los municipios que no se someten a sus exigencias

Por ello, el portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido a Ens Uneix y a la vicepresidenta Enguix que rectifiquen sus declaraciones y devuelvan el debate político al terreno del respeto democrático y la responsabilidad institucional.

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV y diputado provincial, Vicent Mascarell, ha asegurado que «se trata de unas amenazas ridículas que si se materializan rozarían la prevaricación y que no van a conseguir hacernos callar, ni el PP, ni Vox ni mucho menos Ens Uneix que actúa como brazo armado de ellos».