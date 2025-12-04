Un espectáculo multitudinario en el Prado da la bienvenida a la Navidad en Gandia La ciudad enciende la iluminación especial para las fiestas navideñas

Gandia inició oficialmente este miércoles la Navidad con el acto de encendido de luces en la plaza del Prado, en un evento que reunió a cientos de personas y que combinó música, iluminación y animación.

El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por otros miembros de la corporación municipal, las falleras mayores, la madrina de la Semana Santa, así como representantes de las asociaciones de comerciantes, participaron en la cuenta atrás que dio paso al encendido acompañado de un espectáculo de baile y música para los más pequeños, dando inicio así a las fiestas navideñas.

De esta forma, el árbol del Prado volvió a ser el epicentro de un montaje lumínico que, este año, se ha ampliado y unificado con los colores plata y dorado, siguiendo criterios de eficiencia energética.

El alcalde, José Manuel Prieto, destacó: «Es la mejor iluminación que nunca se ha hecho en Gandia, con más potencia, más cuidado estético y una presencia reforzada en toda la ciudad».

