Gandia vivirá la Navidad con 120 actividades y más luces El encendido será este miércoles y cuenta con un gran árbol en la plaza del Prado

A. Talavera Alzira Martes, 2 de diciembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Gandia ofrece una amplia programación navideña diseñada para todos los públicos, con espectáculos en la calle, tradiciones y actividades culturales que consolidan a Gandia como ciudad referente de la Navidad.

Las actividades comenzarán este miércoles, 3 de diciembre, con el tradicional encendido de luces y se alargarán hasta el día de Reyes. El encendido oficial de luces tendrá lugar el miércoles a las 18.30 horas, con un espectáculo que combina música y luces. El árbol del Prado será el epicentro de la iluminación, que este año se ha renovado y ampliado, unificando los colores plata y dorado, aplicando criterios de eficiencia energética y destinando mayor inversión que nunca a la iluminación ornamental.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que «será la mejor iluminación que se haya hecho nunca en Gandia, con mayor potencia, cuidado estético y presencia en toda la ciudad».

Además, la programación navideña incluye más de 120 actividades organizadas por 21 entidades de la ciudad, con la colaboración del Ayuntamiento y las juntas de distrito, llegando a todos los barrios. Entre las novedades destaca que la casa de Papá Noel en Laponia, con un ascensor mágico en el jardín de la Casa de la Marquesa, que podrá visitarse hasta el 24 de diciembre.

La ciudad contará con instalaciones con juegos, actuaciones musicales y atracciones inflables en la Plaza Mayor del 26 al 30 de diciembre y un campamento de los Reyes Magos en el camino de la Ermita de Santana, con actividades ampliadas y más accesibles.

La noche Fin de Año tanto infantil como general se celebrará en la carpa que se instalará en la plaza Tirant y en la misma ubicación se realizará un espectáculo de luz y color con 150 drones para acompañar la llegada del Emisario Real el 4 de enero a partir de las 17:30 horas.

Además, se mantendrán actividades tradicionales como la Fireta del Prado, la estación del tren de Navidad en el centro histórico y la Cabalgata de los Reyes Magos, con recorrido ampliado para que todos los barrios puedan disfrutarla.

Temas

Navidad

Gandía