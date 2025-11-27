Vallada facilitará los trámites a las empresa que opten por Valpark para desarrollar sus propias parcelas El Ayuntamiento adopta esta decisión ante la imposibilidad de asumir la urbanización completa del parque industrial

R. X. Vallada Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:18

El Ayuntamiento de Vallada ha dado un nuevo impulso a la reactivación del parque empresarial Valpark con una medida destinada a atraer inversiones y agilizar la llegada de nuevas empresas. Así, el Consistorio ha anunciado que facilitará todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para que las empresas que opten por el parque industrial puedan urbanizar su propia parcela, adaptando el proceso a las características de cada proyecto.

La decisión responde a la voluntad del actual equipo de gobierno de ofrecer soluciones viables ante la imposibilidad de asumir, con recursos municipales, la urbanización completa del parque industrial, una situación heredada de gestiones económicas deficitarias en etapas anteriores.

Tras analizar distintas alternativas, el Ayuntamiento ha optado por un modelo de desarrollo progresivo que permite avanzar de forma ordenada, garantizar el cumplimiento de la normativa y acelerar la implantación de actividad empresarial.

«Queremos que Valpark sea una oportunidad real para las empresas. Desde el Ayuntamiento pondremos todas las facilidades para que quienes apuesten por Vallada puedan desarrollar su proyecto sin trabas innecesarias», afirma la alcaldesa, María José Tortosa.

El nuevo marco urbanístico, ya aprobado de forma definitiva, consolida la vocación industrial de Valpark, con 718.000 metros cuadrados destinados a uso empresarial. El plan incorpora también espacios para innovación, investigación y servicios logísticos avanzados, además de permitir usos complementarios como comercio y hostelería en áreas terciarias con el objetivo de diversificar la actividad económica.

Desde el Consistorio defienden que este parque industrial está situado en un punto estratégico, con acceso directo a las principales infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril, Valpark se perfila como un enclave logístico de referencia en la comarca. La adecuación de los estándares urbanísticos y el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) refuerzan su posición como espacio industrial de nueva generación.

«Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vallada retoma el liderazgo en la gestión de Valpark y desbloquea un proyecto considerado clave para el desarrollo económico del municipio y su entorno», subrayan fuentes municipales.