Vallada contrata un despacho técnico y jurídico para reactivar el parque empresarial ValPark El Ayuntamiento ya cuenta con la aprobación de la modificación del plan especial que le permite retomar su desarrollo

Vallada Jueves, 13 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Vallada ha dado un nuevo impulso al desarrollo del parque empresarial ValPark con la contratación del despacho Leckman Urbanistas, que asumirá el acompañamiento técnico y jurídico del proyecto con el objetivo de acelerar los trabajos de urbanización y poner las infraestructuras en condiciones operativas.

El proyecto ValPark, después de muchos años de trabajo constante, ha recuperado recientemente su impulso gracias a la aprobación de la modificación del plan especial que permite retomar su desarrollo. En este nuevo escenario, el Consistorio ha optado por reforzar la gestión urbanística con un equipo de solvencia técnica y experiencia acreditada en planeamiento, ordenación del territorio y gestión de proyectos complejos.

Más allá de una mera relación contractual, la colaboración con Leckman Urbanistas se basa en una relación de confianza, fruto del éxito demostrado por el despacho en la planificación y coordinación del proyecto que permitió la llegada de PowerCo a la Comunidad Valenciana.

Su intervención fue determinante en la consecución de los objetivos y en el cumplimiento de los plazos establecidos por el anterior Gobierno de la Generalitat, consolidando su reputación como referente en gestión estratégica y eficiencia administrativa.

La actuación del Ayuntamiento de Vallada con Leckman Urbanistas se centrará en dos líneas prioritarias: Establecer un marco técnico-jurídico sólido para la urbanización de los terrenos del parque. Garantizar la agilidad administrativa y la disponibilidad de instrumentos de gestión cuando surja el interés empresarial.

Desde el Consistorio se subraya que esta contratación no implica todavía la instalación de empresas concretas ni la creación inmediata de empleo, sino que pretende asegurar que ValPark esté plenamente preparado para acoger futuras iniciativas empresariales. De este modo, el Ayuntamiento busca fortalecer las bases urbanísticas y técnicas que hagan posible una implantación ágil cuando se materialicen proyectos de inversión.

La alcaldesa, María José Tortosa, ha destacado que «tras largos años de trabajo técnico y administrativo, era necesario profesionalizar la gestión y poner en marcha una fase sólida y planificada que impulse ValPark desde su base urbanística».

Asimismo, ha señalado que «la colaboración con Leckman Urbanistas representa una apuesta por la eficacia, la planificación estratégica y la confianza mutua, pilares esenciales para reactivar un proyecto clave para el futuro industrial de Vallada».

