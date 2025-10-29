Un tronco arrastrado por el Júcar recordará para siempre la dana en Cullera La ciudad inaugura la plaza del Voluntariado, donde se ha instalado esta escultura, en el aniversario de la gran riada

A. Talavera Alzira Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:43 Comenta Compartir

La dana será recordada para siempre en Cullera con la nueva Plaza del Voluntariado, que se ha inaugurado este miércoles y donde se ha colocado una escultura en memoria de todos los afectados. Esta plaza se trata de un espacio público que el Ayuntamiento ha querido dedicar en el entorno de la rotonda ubicada entre la sede de Protección Civil y el antiguo almacén de Botanch, ambos espacios logísticos que coordinaban la acción del voluntariado de la dana y centralizaban las ayudas y donaciones ciudadanas para la recogida y distribución de recursos esenciales, alimentación, agua o equipaciones básicas.

«Desde hoy este espacio pasa a denominarse Plaza del Voluntariado, en memoria de las víctimas y por todos los voluntarios, voluntarias y personas que de forma desinteresada mostraron los valores más humanos como la solidaridad, la empatía, el esfuerzo o la ayuda colectiva a quien más lo necesitaban», ha manifestado el alcalde, Jordi Mayor.

Este acto institucional ha servido para rendir homenaje también a las víctimas de la tragedia y ha reunido a la corporación municipal, a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, al colectivo de voluntarios de Cullera, al tejido asociativo local y vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento ha decretado un día de luto y durante la convocatoria en la Plaza del Voluntariado se han guardado cinco minutos de silencio y colocado 229 rosas blancas por cada una de las víctimas de la tragedia.

En el centro de esta Plaza se ha instalado 'Arrels de Solidaritat', una escultura del artista Jesús Martín 'Chule' a iniciativa del Ayuntamiento de Cullera. La obra, de casi 4 metros de altura, tiene como eje un gran tronco arrastrado por la fuerza del agua hasta la desembocadura del río Júcar durante los primeros días de la dana, y en su parte superior se levanta la figura de una persona con botas de barro, brazos arremangados y una pala.

Por un lado el tronco, que fue retirado por los servicios municipales y posteriormente se ha transformado en una pieza escultórica de profundo valor, simboliza la potencia y virulencia de la catástrofe natural y las huellas que dejó después de su paso. Y ahora, con la recuperación y transformación, lo que antes era un signo de destrucción y brutalidad de la fuerza del agua se transforma en las raíces del arte, la memoria y el renacimiento.

La parte superior es la figura de una persona en la cual solo aparecen las extremidades, sin cuerpo y sin rostro. Representa el rostro colectivo de todas aquellas personas solidarias y comprometidas, de todas aquellas manos anónimas que limpiaron calles y casas, recogieron y repartieron alimentos, proporcionaron y repartieron productos y equipación de primera necesidad, levantaron muros y abrazaron sin distinción. Esta figura tiene unas botas manchadas de barro, y en los brazos el gesto de estar remangándose con la pala cogida en una de las manos.

Para Mayor se trata de una escultura «para la memoria, símbolo de la resiliencia, de la gratitud y de la esperanza del pueblo valenciano». «Cullera no olvida y preserva la memoria colectiva de los días más duros y difíciles de la historia reciente de nuestras comarcas», destaca.

Durante el acto de homenaje también han participado por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias el Inspector Jefe de la Policía Local de Cullera, Alfredo González, por parte de la Guardia Civil, Fernando José Martos, el Jefe de Protección Civil, Vicente Tarín, y el Jefe de Bomberos coordinador de zona, Ángel Guerrero; así como un representante del colectivo de voluntarios, Christian Voyer, el trabajador municipal Fidel Canet, y representantes del pueblo malagueño de Istán que participaron activamente con el voluntariado de Cullera, Diego Marín y Natalia Marín. También han participado representantes de los cuatro grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Cullera y la Muixeranga de Cullera acompañada de tabal y dolçaina.