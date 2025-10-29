Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

229 nombres en nuestra memoria

229 nombres en nuestra memoria

Esta es la lista de los fallecidos en la dana

Martes, 28 de octubre 2025

El 29 de octubre de 2024 deja un sinfín de dramas. De sueños rotos. Detrás de cada uno de los 229 nombres de víctimas mortales de la dana, hay historias sobrecogedoras. Niños que se escaparon de las manos de sus padres mientras la feroz corriente de agua engullía un municipio detrás de otro. Familias sorprendidas en sus viviendas de planta baja. Trabajadores que, volviendo a casa tras una larga jornada de trabajo, encontraron su trágico final en la carretera. Todos ellos dejan vacíos enormes, huecos que no podrán ser llenados.

Silverio Navarro Borrás

Miguel Ángel Pérez Ferragud

Enrique Miguel Magraner

José Hernáiz Montoro

Teresa Plaza Oliver

José Luis Rodríguez Ogayar

María Dolores Almansa LaCuesta

Dolores Lacuesta Arnandis

Roberto Grau Gómez

Juan Luis Vila Raga

Eugenio Toledo Alexandre

Carlos González Castán

Sara Carpio García

Miguel Carpio Espí

Manuel Álvarez Ruiz

José Solano Algaba

Francisco Doménech García

Valentina Toro González

José Sancho Martín

Luis Valdés Asensio

Manuel Alonso Ridaura

Marina Company Candel

Amparo Bou Chisvert

Fernando Páez Robles

Silvano Rentero García

María Ribes Gil

Isabel Ibáñez Escudero

José Fernández Plasencia

Bernardo Juárez Terrádez

Francisco Caro Enríquez

Concepción Moreno Martínez

Antonio Martí Guillem

Isabel Valero Puchades

Luis Timoteo Muñoz Villanueva

Francisco Antonio Murgui Lorente

Felipe Lahoz Lafuente

Jacinto Martín Villanueva

Ramón Farinós Aznar

José Ceba Arroyo

María Luz Ayala García

Nicasio Carmona Sánchez

Isabel Ferrandis Rodrigo

Rafael Subías Lorente

Blas Muñoz Arévalo

Zhihua Guo

Mostafa Bouzad

Hui Sun

José Ruiz Torrecillas

Fernando Durán Núñez

María Luisa Zahonero Ferrer

Francisco Moreno Garcés

María Isabel Dominguez Baldrich

Manuel Sánchez Blanch

Francisco Rincón Carranzas

Francisco José Sanchis Rodríguez

Ángel Belencoso Cabañero

Manuel Sales Esteve

Leonardo Robespiel Zambrano Carranza

Iluminada Ramírez Villalba

Aurelio Martín Mateo

Axinia Sandu

Reshma Escribano Guillem

Leonor March Paredes

Rosa Calatayud Moreno

María Dolors Muñoz Ferrando

Ángel Sánchez Ramírez

Julia Rodríguez Pardo

Anuncia Pérez Osma

Enrique Ramos Iranzo

Cándido Molina Pulgarín

Paula Florica Serb

Vasile Beleca

Julián Baños Martínez

Erika Ruiz Rodríguez

Jorge Garrido Rosa

Luis Ángel Saiz Rodríguez

Juan Zacarías Bermúdez Marchante

Juan Vicente Madrid Ferrando

Silvana Lochi

Jorge Díaz Mullor

Neizan Garrido Pagán

Raquel Pagán Romero

Sergio Llorens Navarro

Slim Regaieg

Susana Vicent Vidal

Manuel Company Almenar

Adolfo Torres Lafuente

José Castillejo Belinchón

Isabel Serradilla Sánchez

Nieves Navas Aguilar

Juan Mandingorra Poveda

Jiaqi Wu

Hipólita Ojeda Lara

Vicente Paredes Pardo

José Miguel Velert Ángel

Isabel Izquierdo Sarriá

Lourdes María García Martín

Sergii Voitiuk

María del Carmen Lazo Martínez

Miguel Antonio Piqueras Sáez

Enrique Gómez Giménez

Piedad Vico Durán

Felipe García Monteagudo

Antonio Alonso Comes

María Consuelo Andrés López

Miguel Daroqui Sainz

Encarnación Juan Planells

Florin Costel Besnea

Luciano Bravo Morales

José Vicente Fernando Comes

Manuel Rosa García

Hong Guangming

Lorenza Marlene Villaverde Gaona

Rubén Matías Calatayud

Izan Matías Calatayud

María Desamparados Montes Villar

Antonina Morón Busons

Manuel Venancio Pérez

Rachid Elachqar

Marius Serban

Janine Brigith Mercado Rodríguez

Vicente Tarancón Gómez

Donald Leslie Turner

Terry Elizabeth Turner

Francisco José Quesada Moya

Emeterio Mora Gómez

Javier Mora Ruiz

Javier Sánchez Coll

Javier Sánchez Rocafull

Eva María Canut Montoro

Antonio Noblejas Sánchez-Migallón

José Carlos Macario Gil

Ricardo Miguel Burdeos Baño

Elvira Benita Martínez Álfaro

Teresa Descalzo Sáez

José Luis Marín Carbonell

Miguel Morales Molina

José Martínez Toral

Jesús Andrés Mora Ruiz

Yassine Sadiqui

Sofiane Oumha

María Luz Sánchez Gimeno

María Sanz Gómez

Colombina Argudo Sánchez

Jesús Giménez Martínez

María Asunción Tortajada Viñes

Manuel Carmona García

Jesús Martínez Parrón

María Amparo Plo Bonafont

José Antonio Salvador Martínez

Nuría Martínez Sanchís

Josefa Ramón Paredes

Manuel Espinós López

Dolores Espinós López

Olga Leonor Fernández Arredondo

Francisco Puertes Subies

María José Sancho Bruñe

José Vicente Izquierdo Pérez

Teresa Peris Ferrandis

Andrés Triviño Manso

Angelina Charlotte Tarazona García

Nelson Quijano Acevedo

Joaquín Cantos Vicó

María Pilar Sanchis Palop

Miguel Manuel Bonilla Cantero

Francisco Javier Sanchis Palop

Sebastián Blanco García

Ernesto Fuster Lázaro

Nicolás Quintana García

Encarnación Uceda González

José Vicente Espuig López

Emilia Benito Sáez

Salvador Martínez Mas

Reyes Gómez Rodríguez

Juan Enrique Utiel Martínez

Consuelo Desamparados Torrent Chisvert

Jesús Giménez Martínez

María Asunción Tortajada Viñes

Manuel Carmona García

Jesús Martínez Parrón

María Amparo Plo Bonafont

José Antonio Salvador Martínez

Nuría Martínez Sanchís

Josefa Ramón Paredes

Manuel Espinós López

Dolores Espinós López

Olga Leonor Fernández Arredondo

Francisco Puertes Subies

María José Sancho Bruñe

José Vicente Izquierdo Pérez

Teresa Peris Ferrandis

Andrés Triviño Manso

Angelina Charlotte Tarazona García

Nelson Quijano Acevedo

Joaquín Cantos Vicó

María Pilar Sanchis Palop

Miguel Manuel Bonilla Cantero

Francisco Javier Sanchis Palop

Sebastián Blanco García

Ernesto Fuster Lázaro

Nicolás Quintana García

Encarnación Uceda González

José Vicente Espuig López

Emilia Benito Sáez

Salvador Martínez Mas

Reyes Gómez Rodríguez

Juan Enrique Utiel Martínez

Consuelo Desamparados Torrent Chisvert

María Polo Ballesteros

Salvador Martí Company

Rafael Brisa Marqués

Isaam Aslam Murgui

Milagro del Consuelo Martínez Martínez

Fidel Montero Romero

Francisco Miguel Planells Martínez

Jasmin Angels Aslam Murgui

Francisca Porras Verdugo

Rosa Pagés García

Rafaela Nevado Nevado

Ramón de la Fuente Muñoz

Elvira López de las Heras

Purificación Mora Serna

José Pastor Ruiz

Josefa Roser Almela

Adelina Arce Tamarit

María Adela Rodríguez Albert

María de los Desamparados Latorre Escribá

Carmén Vallés Gallar

Lorenza Gutiérrez Urries

Manuel Blesa Taengua

María de los Desamparado García Cutanda

Ángel Rafael Martínez Martínez

Carmen Fenoll Ortiz

Mohammed Belhadi

Antonio Ruiz Fernández

María Amparo Ibor Babiera

Débora Gwendolyne Tristán Sanchís

Ruben Lima Rábago

María Benet Hernández

Sixto Delgado Dominguez

María Carmen Fernández Mendoza

Concepción Torres Bau

Carlos Mira del Toro

Gabriel Socol

Daniela Socol

María Alexandra Socol

Marian Chioveanu

Manuel Mocholí Doménech

Pedro José Bajo Navarro

Manuel Moreno Ramos

Rosa Martín García

Josefa Baviera Yago

María Isabel Piris Rico

José Javier Vicent Fas

Antonio Picos Carrión

Bassem Zeitoun Sobh

María Consuelo Vidal Vallejo

Julián Baños Llacer

Escarlett

DOS DESAPARECIDOS

Francisco Ruiz Martínez

Elizabeth Gil Martínez

María Polo Ballesteros

Salvador Martí Company

Rafael Brisa Marqués

Isaam Aslam Murgui

Milagro del Consuelo Martínez Martínez

Fidel Montero Romero

Francisco Miguel Planells Martínez

Jasmin Angels Aslam Murgui

Francisca Porras Verdugo

Rosa Pagés García

Rafaela Nevado Nevado

Ramón de la Fuente Muñoz

Elvira López de las Heras

Purificación Mora Serna

José Pastor Ruiz

Josefa Roser Almela

Adelina Arce Tamarit

María Adela Rodríguez Albert

María de los Desamparados Latorre Escribá

Carmén Vallés Gallar

Lorenza Gutiérrez Urries

Manuel Blesa Taengua

María de los Desamparado García Cutanda

Ángel Rafael Martínez Martínez

Carmen Fenoll Ortiz

Mohammed Belhadi

Antonio Ruiz Fernández

María Amparo Ibor Babiera

Débora Gwendolyne Tristán Sanchís

Ruben Lima Rábago

María Benet Hernández

Sixto Delgado Dominguez

María Carmen Fernández Mendoza

Concepción Torres Bau

Carlos Mira del Toro

Gabriel Socol

Daniela Socol

María Alexandra Socol

Marian Chioveanu

Manuel Mocholí Doménech

Pedro José Bajo Navarro

Manuel Moreno Ramos

Rosa Martín García

Josefa Baviera Yago

María Isabel Piris Rico

José Javier Vicent Fas

Antonio Picos Carrión

Bassem Zeitoun Sobh

María Consuelo Vidal Vallejo

Julián Baños Llacer

Escarlett

DOS DESAPARECIDOS

Francisco Ruiz Martínez

Elizabeth Gil Martínez

Escarlett

DOS DESAPARECIDOS

Francisco Ruiz Martínez

Elizabeth Gil Martínez

Escarlett

DOS DESAPARECIDOS Francisco Ruiz Martínez Elizabeth Gil Martínez

Fotografías: TXEMA RODRÍGUEZ. Diseño: LAS PROVINCIAS

