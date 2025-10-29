229 nombres en nuestra memoria
Esta es la lista de los fallecidos en la dana
Martes, 28 de octubre 2025
El 29 de octubre de 2024 deja un sinfín de dramas. De sueños rotos. Detrás de cada uno de los 229 nombres de víctimas mortales de la dana, hay historias sobrecogedoras. Niños que se escaparon de las manos de sus padres mientras la feroz corriente de agua engullía un municipio detrás de otro. Familias sorprendidas en sus viviendas de planta baja. Trabajadores que, volviendo a casa tras una larga jornada de trabajo, encontraron su trágico final en la carretera. Todos ellos dejan vacíos enormes, huecos que no podrán ser llenados.
Silverio Navarro Borrás
Miguel Ángel Pérez Ferragud
Enrique Miguel Magraner
José Hernáiz Montoro
Teresa Plaza Oliver
José Luis Rodríguez Ogayar
María Dolores Almansa LaCuesta
Dolores Lacuesta Arnandis
Roberto Grau Gómez
Juan Luis Vila Raga
Eugenio Toledo Alexandre
Carlos González Castán
Sara Carpio García
Miguel Carpio Espí
Manuel Álvarez Ruiz
José Solano Algaba
Francisco Doménech García
Valentina Toro González
José Sancho Martín
Luis Valdés Asensio
Manuel Alonso Ridaura
Marina Company Candel
Amparo Bou Chisvert
Fernando Páez Robles
Silvano Rentero García
María Ribes Gil
Isabel Ibáñez Escudero
José Fernández Plasencia
Bernardo Juárez Terrádez
Francisco Caro Enríquez
Concepción Moreno Martínez
Antonio Martí Guillem
Isabel Valero Puchades
Luis Timoteo Muñoz Villanueva
Francisco Antonio Murgui Lorente
Felipe Lahoz Lafuente
Jacinto Martín Villanueva
Ramón Farinós Aznar
José Ceba Arroyo
María Luz Ayala García
Nicasio Carmona Sánchez
Isabel Ferrandis Rodrigo
Rafael Subías Lorente
Blas Muñoz Arévalo
Zhihua Guo
Mostafa Bouzad
Hui Sun
José Ruiz Torrecillas
Fernando Durán Núñez
María Luisa Zahonero Ferrer
Francisco Moreno Garcés
María Isabel Dominguez Baldrich
Manuel Sánchez Blanch
Francisco Rincón Carranzas
Francisco José Sanchis Rodríguez
Ángel Belencoso Cabañero
Manuel Sales Esteve
Leonardo Robespiel Zambrano Carranza
Iluminada Ramírez Villalba
Aurelio Martín Mateo
Axinia Sandu
Reshma Escribano Guillem
Leonor March Paredes
Rosa Calatayud Moreno
María Dolors Muñoz Ferrando
Ángel Sánchez Ramírez
Julia Rodríguez Pardo
Anuncia Pérez Osma
Enrique Ramos Iranzo
Cándido Molina Pulgarín
Paula Florica Serb
Vasile Beleca
Julián Baños Martínez
Erika Ruiz Rodríguez
Jorge Garrido Rosa
Luis Ángel Saiz Rodríguez
Juan Zacarías Bermúdez Marchante
Juan Vicente Madrid Ferrando
Silvana Lochi
Jorge Díaz Mullor
Neizan Garrido Pagán
Raquel Pagán Romero
Sergio Llorens Navarro
Slim Regaieg
Susana Vicent Vidal
Manuel Company Almenar
Adolfo Torres Lafuente
José Castillejo Belinchón
Isabel Serradilla Sánchez
Nieves Navas Aguilar
Juan Mandingorra Poveda
Jiaqi Wu
Hipólita Ojeda Lara
Vicente Paredes Pardo
José Miguel Velert Ángel
Isabel Izquierdo Sarriá
Lourdes María García Martín
Sergii Voitiuk
Luis Timoteo Muñoz Villanueva
Francisco Antonio Murgui Lorente
Felipe Lahoz Lafuente
Jacinto Martín Villanueva
Ramón Farinós Aznar
José Ceba Arroyo
María Luz Ayala García
Nicasio Carmona Sánchez
Isabel Ferrandis Rodrigo
Rafael Subías Lorente
Blas Muñoz Arévalo
Zhihua Guo
Mostafa Bouzad
Hui Sun
José Ruiz Torrecillas
Fernando Durán Núñez
María Luisa Zahonero Ferrer
Francisco Moreno Garcés
María Isabel Dominguez Baldrich
Manuel Sánchez Blanch
Francisco Rincón Carranzas
Francisco José Sanchis Rodríguez
Ángel Belencoso Cabañero
Manuel Sales Esteve
Leonardo Robespiel Zambrano Carranza
Iluminada Ramírez Villalba
Aurelio Martín Mateo
Axinia Sandu
Reshma Escribano Guillem
Leonor March Paredes
Rosa Calatayud Moreno
María Dolors Muñoz Ferrando
Jesús Giménez Martínez
María Asunción Tortajada Viñes
Manuel Carmona García
Jesús Martínez Parrón
María Amparo Plo Bonafont
José Antonio Salvador Martínez
Nuría Martínez Sanchís
Josefa Ramón Paredes
Manuel Espinós López
Dolores Espinós López
Olga Leonor Fernández Arredondo
Francisco Puertes Subies
María José Sancho Bruñe
José Vicente Izquierdo Pérez
Teresa Peris Ferrandis
Andrés Triviño Manso
Angelina Charlotte Tarazona García
Nelson Quijano Acevedo
Joaquín Cantos Vicó
María Pilar Sanchis Palop
Miguel Manuel Bonilla Cantero
Francisco Javier Sanchis Palop
Sebastián Blanco García
Ernesto Fuster Lázaro
Nicolás Quintana García
Encarnación Uceda González
José Vicente Espuig López
Emilia Benito Sáez
Salvador Martínez Mas
Reyes Gómez Rodríguez
Juan Enrique Utiel Martínez
Consuelo Desamparados Torrent Chisvert
María Polo Ballesteros
Salvador Martí Company
Rafael Brisa Marqués
Isaam Aslam Murgui
Milagro del Consuelo Martínez Martínez
Fidel Montero Romero
Francisco Miguel Planells Martínez
Jasmin Angels Aslam Murgui
Francisca Porras Verdugo
Rosa Pagés García
Rafaela Nevado Nevado
Ramón de la Fuente Muñoz
Elvira López de las Heras
Purificación Mora Serna
José Pastor Ruiz
Josefa Roser Almela
Adelina Arce Tamarit
María Adela Rodríguez Albert
María de los Desamparados Latorre Escribá
Carmén Vallés Gallar
Lorenza Gutiérrez Urries
Manuel Blesa Taengua
María de los Desamparado García Cutanda
Ángel Rafael Martínez Martínez
Carmen Fenoll Ortiz
Mohammed Belhadi
Antonio Ruiz Fernández
María Amparo Ibor Babiera
Débora Gwendolyne Tristán Sanchís
Ruben Lima Rábago
María Benet Hernández
Sixto Delgado Dominguez
María Carmen Fernández Mendoza
Concepción Torres Bau
Carlos Mira del Toro
Gabriel Socol
Daniela Socol
María Alexandra Socol
Marian Chioveanu
Manuel Mocholí Doménech
Pedro José Bajo Navarro
Manuel Moreno Ramos
Rosa Martín García
Josefa Baviera Yago
María Isabel Piris Rico
José Javier Vicent Fas
Antonio Picos Carrión
Bassem Zeitoun Sobh
María Consuelo Vidal Vallejo
Julián Baños Llacer
Escarlett
DOS DESAPARECIDOS
Francisco Ruiz Martínez
Elizabeth Gil Martínez
María Polo Ballesteros
Salvador Martí Company
Rafael Brisa Marqués
Isaam Aslam Murgui
Milagro del Consuelo Martínez Martínez
Fidel Montero Romero
Francisco Miguel Planells Martínez
Jasmin Angels Aslam Murgui
Francisca Porras Verdugo
Rosa Pagés García
Rafaela Nevado Nevado
Ramón de la Fuente Muñoz
Elvira López de las Heras
Purificación Mora Serna
José Pastor Ruiz
Josefa Roser Almela
Adelina Arce Tamarit
María Adela Rodríguez Albert
María de los Desamparados Latorre Escribá
Carmén Vallés Gallar
Lorenza Gutiérrez Urries
Manuel Blesa Taengua
María de los Desamparado García Cutanda
Ángel Rafael Martínez Martínez
Carmen Fenoll Ortiz
Mohammed Belhadi
Antonio Ruiz Fernández
María Amparo Ibor Babiera
Débora Gwendolyne Tristán Sanchís
Ruben Lima Rábago
María Benet Hernández
Sixto Delgado Dominguez
María Carmen Fernández Mendoza
Concepción Torres Bau
Carlos Mira del Toro
Gabriel Socol
Daniela Socol
María Alexandra Socol
Marian Chioveanu
Manuel Mocholí Doménech
Pedro José Bajo Navarro
Manuel Moreno Ramos
Rosa Martín García
Josefa Baviera Yago
María Isabel Piris Rico
José Javier Vicent Fas
Antonio Picos Carrión
Bassem Zeitoun Sobh
María Consuelo Vidal Vallejo
Julián Baños Llacer
Escarlett
DOS DESAPARECIDOS
Francisco Ruiz Martínez
Elizabeth Gil Martínez
DOS DESAPARECIDOS
Francisco Ruiz Martínez
Elizabeth Gil Martínez
Fotografías: TXEMA RODRÍGUEZ. Diseño: LAS PROVINCIAS