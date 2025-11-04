DJ Totote actuará en Ontinyent dentro de la programación de la «Tardor Jove» La discomóvil tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en el recinto ferial, y forma parte de las propuestas de ocio elegidas por la juventud en una encuesta municipal

R. X. Ontinyent Martes, 4 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El joven DJ granadino Totote, uno de los nombres con mayor proyección del panorama urbano actual, actuará en Ontinyent el próximo viernes 14 de noviembre a las 23 horas en el recinto ferial. El espectáculo, abierto y gratuito, se enmarca dentro de la programación de la «Tardor Jove» organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent y

coincidirá con el fin de semana de la Fira de Noviembre. La propuesta llega después de haber sido la propuesta más votada por la juventud ontinyentina en una encuesta impulsada a través del portal municipal «Ontinyent Participa», donde más de 200 jóvenes trasladaron sus preferencias y sugerencias en materia de ocio.

En esa consulta, DJ Totote fue el artista más demandado, junto con otros nombres de la escena musical actual. DJ Totote acumula más de 250.000 seguidores en sus redes sociales. Siguiendo el camino marcado por su padre, reconocido DJ de los años 80 y 90, el joven artista ha sabido crear un estilo propio que combina reggaeton, dembow o dancehall, con una puesta en escena dinámica y participativa. Sus espectáculos suelen colgar el cartel de entradas agotadas, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas por los públicos jóvenes.

El concejal de Juventud, Àlex Borrell, destacaba que ésta actuación «atiende la petición de los y las jóvenes, que nos dijeron qué tipo de ocio querían y qué artistas querían ver, y hemos querido responder a esa demanda incorporando ésta discomóvil en la Tardor Jove». En este sentido, Borrell recordaba que «el programa de otoño nació precisamente con esa voluntad, ofrecer opciones de ocio, formación y convivencia que sean atractivas, variadas y que tengan la juventud como protagonista».

El concejal añadía que «nos hace especial ilusión que ésta actuación coincida con el fin de semana de la Fira de Noviembre, un momento en que Ontinyent recibe miles de visitantes y donde también la juventud tiene ganas de disfrutar y compartir espacios seguros y festivos».