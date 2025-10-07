Una veintena de actividades conforman la nueva edición de la 'Tardor Jove' de Ontinyent Entre las propuestas previstas están un taller de manga, un torneo de billar, la fiesta de Halloween o una 'batalla de gallos'

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado su programación de otoño, 'Tardor Jove', que incluye más de veinte actividades dirigidas a la juventud local, que llenará los meses de octubre, noviembre y diciembre con talleres, actividades artísticas, charlas, acciones medioambientales y citas lúdicas y formativas, repartidas principalmente entre el Espai Jove de San Rafael y la Casa del Delme.

El concejal de Juventud, Àlex Borrell, explicaba que «queremos que prácticamente cada fin de semana haya alguna actividad y que en esta programación vean reflejadas muchas de las propuestas que nos hicieron llegar a través de las encuestas realizadas antes del verano y del trabajo del grupo de corresponsales jóvenes, que ya cuenta con una veintena de participantes muy activos«.

Según Borrell, «esta programación se ha preparado escuchando mucho las demandas y pensando en un equilibrio entre ocio y formación. Además de ofrecer actividades divertidas, queremos que sean también una herramienta de crecimiento personal, de concienciación y de valores, por eso muchas de ellas tienen también una vertiente formativa o social».

Entre las actividades destacadas de este otoño se encuentran el taller de cómic y manga (10 de octubre), el torneo de billar y tenis de mesa (11 de octubre), o la matinal artística con el muralista Rubén Cambra (15 de octubre), que culminará con la creación de un mural de arte urbano dedicado a la diversidad en el recinto ferial, dentro de un proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana y el IVAJ.

Compromiso y concienciación social

Además, el programa incluye una fiesta de Halloween (31 de octubre) con talleres y música; una discomóvil joven con el DJ Totote (8 de noviembre), escogido por los propios jóvenes en una encuesta; y diversas actividades de concienciación social como el mural por el 25N, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, o el foro Joven-Asamblea, que permitirá la participación directa en la planificación iniciativas futuras.

Las propuestas continuarán con actividades de voluntariado medioambiental (28 de noviembre), talleres intergeneracionales de dulces navideños (29 de noviembre), o acciones de formación digital como el taller de creación de podcasts (5 de diciembre) y el taller de fotografía con el móvil (19 de diciembre). También habrá espacios para el talento joven, como el micro abierto (9 de diciembre) o la batalla de gallos (10 de diciembre), y actividades lúdicas como el cine de Navidad (20 de diciembre) o una excursión al Gogo Jump y en la pista de hielo Fun On Ice (13 de diciembre).