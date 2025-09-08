Los robos con fuerza se incrementan en Xàtiva un 76,2% en el primer semestre del año con respecto a 2024 Los datos de criminalidad publicados por el Ministerio de Interior vuelven a enfrentar a PP y gobierno local: Los populares insisten en la «inacción» municipal y el Ayuntamiento reivindica el «trabajo constante« en seguridad ciudadana

Los datos sobre la criminalidad en municipios de más de 20.000 habitantes publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre del año (entre enero y junio) reflejan un incremento del 9,6% del total de infracciones penales en Xàtiva con respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 687 delitos contabilizados.

Destacan los robos con fuerza en domicilios que crecen un 76,2%, con un total de 47 en estos seis primeros meses del año, y los robos con violencia e intimidación, un total de 11, lo que se traduce en un 37,5% más con respecto al mismo periodo de 2024.

Los delitos contra la libertad sexual han bajado en términos generales un 25%, gracias a que no se ha contabilizado ninguna agresión sexual con penetración, el resto de delitos contra la libertad sexual se ha incrementado un 200% (3 casos).

Los hurtos, con 162 contabilizados, crecen un 11,7% y la sustracción de vehículos crece un 50%, al igual que los delitos por tráfico de drogas. Como datos positivos, destaca que los delitos contra la libertad sexual caen en un 25%, así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas multitudinarias con un 10% menos. En este periodo no se ha producido ningún homicidio ni asesinato ni tentativa y la cibercriminalidad desciende en un 13,9%.

Comparativa con otros municipios

De los municipios de las comarcas centrales capitales de provincia, Xàtiva es la que más crece en índices de criminalidad, seguida de Dénia, con un 1,7% más y Gandia, donde se incrementa un 2%. En Alcoi, Cullera y Ontinyent, en cambio, la criminalidad baja en un 5,8%, 10,6% y 11,3%, respectivamente.

En Ontinyent, el municipio donde más descienden los delitos en términos generales, bajan en todos excepto los que atentan contra la libertad sexual que se incrementan en un 233% con un total de 10 casos y los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas multitudinarias que se incrementan en un 200%. Por contra, los homicidios y asesinatos bajan un 100%.

Estos datos vuelven a convertirse en motivo de enfrentamiento entre el PP de Xàtiva y el equipo de gobierno socialista. «El tiempo nos da la razón: la criminalidad en Xàtiva no solo ha aumentado, sino que lo hace de forma alarmante y en prácticamente todos los indicadores graves», denuncian desde el Partido Popular.

«La ciudad está cada vez menos segura porque el gobierno local no trabaja, no gestiona y no adopta ninguna medida para frenar esta tendencia. La falta de políticas de prevención, la ausencia de un plan de seguridad ciudadana y el abandono de iniciativas como la policía

de barrio han llevado a que los vecinos sufran un escenario de inseguridad creciente», asegura el portavoz popular, Marcos Sanchis, quien recuerda que «no hablamos de estadísticas frías, hablamos de vecinos que han sufrido robos en sus casas, de comercios asaltados».

«Desde el Partido Popular exigimos un plan inmediato para reforzar la seguridad en Xàtiva: aumentar la presencia policial en las calles, implantar de una vez por todas la policía de barrio y coordinarse de manera efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No podemos permitir que la ciudad se convierta en un lugar inseguro por la inacción del alcalde», señala Sanchis.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, lamentan que el Partido Popular vuelva a «instrumentalizar la seguridad ciudadana con fines partidistas, difundiendo datos sesgados que solo buscan generar miedo y desconfianza entre los vecinos y vecinas de la ciudad».

Al respecto, se amparan en las cifras aportadas en la Junta Local de Seguridad del primer semestre de 2025 que demuestran, aseguran «una gestión seria, coordinada y con resultados positivos en diversos ámbitos».

Trabajo en seguridad ciudadana

La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, acusa al PP de «faltar a la verdad» y querer generar «alarmismo». «Prefieren la crispación y el ruido a trabajar seriamente por la ciudad», asegura y reivindica «el trabajo constante en seguridad ciudadana».

Al respecto, recuerda que la Policía Local de Xàtiva ha intensificado su coordinación y colaboración operativa con la Policía Nacional en diferentes áreas del casco antiguo de la ciudad, especialmente en aquellas zonas con más incidencias relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas. Esta cooperación interinstitucional se ha concretado en dispositivos conjuntos, intercambio de información y planificación táctica orientada a la prevención de conflictos y al restablecimiento del orden público.

Además, se ha reforzado la presencia policial en estos espacios mediante patrullajes preventivos y actuaciones proactivas, con el objetivo de disuadir conductas incívicas, proteger los derechos vecinales y garantizar el normal desarrollo de la vida comunitaria.