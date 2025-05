El PP de Xàtiva advierte de un aumento de la criminalidad y acusa al gobierno local de no afrontar el problema de la inseguridad La concejala de Policía lamenta el discurso «alarmista» de los populares y asegura que la ciudad es de las más seguras de la Comunitat

R. X. Xàtiva Martes, 27 de mayo 2025, 16:16

Nuevo cruce de acusaciones entre el Partido Popular de Xàtiva y el gobierno local. Tras los servicios sociales, la pérdida de ayudas o el Centro Raimon, los populares ponen ahora el foco en los datos de criminalidad publicados por el Ministerio de Interior correspondientes al primer trimestre de 2025.

El PP denuncia el incremento de los índices de criminalidad en un 12,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, con 274 delitos y destacan que Xàtiva es el municipio con «peor evolución en materia de seguridad ciudadana en la provincia de Valencia», a diferencia de otros como Ontinyent, Alcoi o Gandia en los que disminuye.

«Mientras Alcoi y Gandia reducen los delitos, en nuestra ciudad aumentan de forma alarmante. El gobierno de Cerdà no tiene plan, no tiene iniciativa y no tiene voluntad política para afrontar el problema de la inseguridad», asegura el portavoz de los populares, Marcos Sanchis.

Destaca que el informe revela un agravamiento especialmente intenso en robos con fuerza en domicilio, en más de un cien por cien; al igual que en la sustracción de vehículos o el 66,7% más en lesiones o riñas tumultuarias.

«Xàtiva necesita recuperar la policía de barrio, reforzar la presencia en la calle y crear una unidad especializada en la lucha contra las ocupaciones. No podemos seguir esperando mientras los delitos aumentan y el miedo se instala en nuestros barrios», afirma Sanchis.

Por su parte, desde el gobierno local insisten en que «pese al alarmismo» del PP, Xàtiva continúa siendo una de las ciudades más seguras de la Comunitat.

«Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestro firme rechazo a la instrumentalización partidista de un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana, aportando datos objetivos y contextualizados. Xàtiva continúa siendo, según datos globales del Ministerio del Interior e informes anuales de los últimos años, una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana, con una ratio de delitos muy inferior a la media autonómica», explican en un comunicado desde el Consistorio.

Reconocen «un incremento puntual» en el primer trimestre de 2025 se ha producido de las infracciones penales, aunque insisten en que, según el informe del Ministerio, la media de delitos es de 46 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la provincial, que está en 55 y de la autonómica que está en 42.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, insiste en que «la ciudadanía debe saber que desde la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional, tenemos en marcha un plan de choque con reuniones semanales, donde se dan instrucciones claras y concretas a abordar por parte de los grupos operativos».

Angulo explica que se están finalizando todos los procesos selectivos para completar la totalidad de la plantilla de la policía y que en julio se incorporarán un total de 14 agentes que completarán la plantilla de 60 funcionarios al servicio de la ciudadanía.

La concejala lamenta «el uso partidista de datos aislados, descontextualizados y orientados a generar miedo y confrontación» que hace el PP e insta a que contribuyan realmente a mejorar la seguridad, como asunto de ciudad, con verdaderas propuestas.