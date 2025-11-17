L'Alcúdia reparte el 10% de la ayuda de Amancio Ortega un año después La alcaldesa en funciones pide «paciencia» a los vecinos por el retraso en el abono de las subvenciones y explica que se debe a las «revisiones rigurosas»

A. Talavera Alzira Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:21

La Fundación Amancio Ortega entregó 100 millones de euros a los municipios afectados por la dana para que los repartieran entre sus vecinos. A l'Alcúdia le otorgaron 3,6 millones de euros de los cuales sólo se han abonado 352.500 euros por el momento.

Una situación que ha generado malestar entre la ciudadanía que reclama mayor rapidez para entregar estas subvenciones que van destinadas a paliar daños en viviendas y vehículos.

Debido a las críticas, tanto de los vecinos como de la oposición, la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, ha querido aclarar la situación y tranquilizar a la ciudadanía. En este sentido explica que se optó por un modelo de bases para estas ayudas «más exigente que en otros lugares, pero con un objetivo muy claro: que las ayudas fueran lo más justas y equilibradas posible».

Esta exigencia está provocando que la tramitación de cada una de las solicitudes sea más complicada y por tanto más larga ya que cada expediente debe revisarse con «mucho rigor». Además, las bases sientan que la ayuda es por unidad familiar, no por persona.

La alcaldesa ha apuntado que se ha detectado que en algunas casas se han presentado diversas solicitudes en la misma familia. Por responsabilidad, es necesario «comprobar una por una para evitar duplicidades y garantizar que el dinero llega al máximo de hogares posible. Es simplemente evitar que una picaresca de unas pocas personas acabe perjudicando a otras del vecindario».

Sin embargo, ha aclarado que se repartirán los 3,6 millones entre las personas afectadas. «No se puede utilizar ni un solo euro para ninguna otra finalidad, quedando así reflejado en cada resolución y en cada pago. Cualquier cosa que se diga en sentido contrario es, sencillamente, falsa».

El Ayuntamiento de l'Alcúdia ha publicado tres listados de beneficiarios y por el momento se han entregado un total de 583 ayudas ya que se van abonando conforme se resuelven.

«Desde que he asumido el cargo de alcaldesa en funciones, he pedido al equipo técnico y administrativo que aceleran al máximo este proceso, siempre dentro de la legalidad y del rigor que toca. Ya se han ido resolviendo expedientes y el objetivo es que, en las próximas semanas, el ritmo de ingresos aumente de forma significativa», ha señalado Boix en un comunicado.

«Entiendo perfectamente el cansancio, la impaciencia y la frustración de muchas familias. Por eso os hablo claro: estamos trabajando para que el dinero llegue, porque llegue bien y porque llegue a quien realmente lo necesita. Os agradezco la paciencia, la confianza y también las críticas constructivas», ha concluido la alcaldesa.