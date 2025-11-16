Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El río Magro a su paso por Alfarb. Irene Marsilla

Cuando el Magro fue un monstruo

Un río habitualmente con poca agua desató su furia el día de la dana: multiplicó por 20 su capacidad en Utiel y en Carlet llegó a transportar un caudal de 4.000 metros cúbicos

Alicia Talavera

Alicia Talavera

Alzira

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Utiel fue el primer municipio valenciano en el que comenzó la gran tragedia de la dana. Sobre las 14 horas del inolvidable 29 de octubre ... las calles empezaban a inundarse y barrios enteros quedaban arrasados por el lodo. Horas antes de que el barranco del Poyo o el de l'Horteta sembraran el caos en l'Horta Sud, el río Magro, un río menos conocido al no ser tan devastador como otros, atemorizaba a la provincia de Valencia de oeste a este.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuando el Magro fue un monstruo

Cuando el Magro fue un monstruo