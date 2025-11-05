El Plan del Gobierno contempla más zonas de acumulación de aguas en el recorrido del Magro La versión final del Ministerio incluye las motas ya anunciadas y otras soluciones para dar mayor espacio al cauce y reducir los daños por las riadas

A. Talavera Alzira Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:03 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

El Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la Dana en la Comunitat Valenciana ha ampliado las actuaciones a llevar a cabo en la cuenca del río Magro. La histórica crecida de este río que recorre de oeste a este la provincia de Valencia fue la causante de graves daños en muchas localidades por lo que el plan del Ministerio para la Transición Ecológica, Miteco, ha decidido incluir más soluciones para proteger los cascos urbanos de todo su recorrido.

En la versión inicial, presentada en junio, se enumeraban las consecuencias de las riadas y se planteaban, principalmente, motas de defensa y reconstrucción del cauce dañado. Tras el periodo de alegaciones, el plan hace un estudio más intensivo de cada uno de los tramos del río y destaca la necesidad de dar más espacios al cauce para proteger las zonas urbanizadas.

En este sentido, en Utiel se remarca la incidencia en la dana de las rambas aguas arriba que al confluir en el río Madre afectaron a varias vías importantes de comunicación como la N-330 y la CV-470. Para evitar nuevos daños y problemas de comunicación, el plan apuesta por soluciones basadas en la naturaleza mediante el estudio de barreras vegetales o la creación de zonas de inundación de estas ramblas y para laminar las crecidas en cada uno de los cauces. En concreto, el documento apunta a que el río Madre y la rambla de la Torre se juntan al río Magro aguas arriba de la población y «debe ser una zona propicia, al ser relativamente llana, para tratar de crear una gran área de acumulación y laminación de caudales punta».

La ampliación del cauce del Magro, aprovechando el terreno recuperado por el río tras la dana, ha sido una de las principales medidas que se ha adoptado por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ. Así, también se apunta en el Plan del Gobierno dar unos 20 metros más al cauce del Magro en Algemesí, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, o en otras áreas, como Alfarb y Carlet aprovechar las graveras existentes para crear zonas de almacenamiento controlado en ambas márgenes para contribuir a reducir la magnitud de los caudales máximos generados aguas abajo de Forata. «Deberán diseñarse de forma que se empiecen a llenar una vez que se haya superado un determinado caudal, para así optimizar la reducción de los caudales máximos del río Magro», remarca el documento del Ministerio.

Este plan destaca la complejidad que supone la parte más baja del Magro situada en Algemesí donde confluye con el río Júcar. Es en este punto donde la capacidad se reduce y por tanto es necesaria ampliarla para dar más seguridad al casco urbano de Algemesí. Los técnicos señalan en este aspecto que una solución podría ser ampliar hacia la margen derecha el bosque de ribera que ya existe, el Paraje de la Xopera, en dirección al río Verde. «Esta ampliación, acompañada de un rebaje del terreno, tendría un efecto mitigador tanto en los flujos que provienen del Magro, como los del río Verde. Adicionalmente, puede estudiarse la incorporación de la restauración ambiental del río Verde, y la viabilidad de que pueda funcionar como un corredor fluvial».

La inclusión de medidas para el río Verde fue una de las alegaciones que realizó la plataforma ecologista Xúquer Viu y que se han incluido en la versión final del Plan para la recuperación.