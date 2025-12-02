El Hospital de la Ribera refuerza las Urgencias ante el aumento de atenciones por problemas respiratorios El departamento de salud recomienda el uso de mascarillas aunque el nivel de gripe y covid todavía es bajo

La incidencia de gripe y covid-19 se mantiene actualmente en niveles bajos en la Ribera pero ante la previsión de un incremento de casos en las próximas semanas, como ocurre habitualmente en esta época del año, el departamento de salud recomienda el uso de mascarilla como medida preventiva en determinadas situaciones.

En este sentido, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Sanidad, se aconseja que las personas con síntomas respiratorios utilicen mascarilla siempre que se encuentren en espacios compartidos. También se recomienda su uso entre los profesionales sanitarios que atienden a pacientes sintomáticos. Asimismo, se insta a que tanto el personal sanitario como los pacientes y acompañantes empleen mascarilla en áreas de especial vulnerabilidad, como el Hospital de Día (sala de tratamientos quimioterápicos), la Unidad de Cuidados Intensivos y los servicios de Urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

El Hospital Universitario de la Ribera está registrando estos días un incremento en la demanda asistencial del servicio de Urgencias, motivado principalmente por infecciones respiratorias propias de esta época del año y que afectan especialmente a personas mayores con patologías crónicas.

Para dar respuesta a esta situación, el Hospital ha habilitado el Área de Respiratorio, dotada con 10 camas y equipada con los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada. Además, se ha reforzado el servicio de Urgencias y el Área de Respiratorio en todos los turnos mediante la incorporación de personal adicional, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería.

Del mismo modo, en esta temporada de invierno se mantiene una coordinación constante con la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), lo que permite agilizar la atención y facilitar alternativas de hospitalización cuando resulta necesario.

Con estas actuaciones, el Hospital de la Ribera garantiza que todos los pacientes reciben una atención médica adecuada y adaptada a las necesidades asistenciales propias de este periodo invernal.