La Comunitat encara diciembre con más contagios por gripe y Covid que en 2024

Este lunes comienza el mes de diciembre. El periodo del año con más reuniones, encuentros sociales y celebraciones varias. Y con la agravante de que ... todos ellos se celebran a puerta cerrada debido a las bajas temperaturas lógicas del invierno.

De este modo, la previsión más certera, y por desgracia suele ocurrir todos los años, es que sea a partir de ahora cuando comience una escalada de cifras, con un mayor número de afectados, ya sea de gripe o de Covid.

Las cenas de empresa, que en algunos casos ya se han celebrado, la asistencia a eventos de todo tipo en lugares cerrados y los encuentros familiares, volverán a ser caldo de cultivo para que las bacterias campen a sus anchas y se repartan entre las personas con mayor rapidez.

Desde la Conselleria de Sanidad han recordado que semanalmente se realiza una monitorización de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en toda la Comunitat Valenciana, que recoge información detallada para conocer su evolución. De este modo, la tasa actual en la Comunitat Valenciana se sitía en los 787,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 479 de media española. Estas cantidades supone un incremento con respecto a 2024 en el caso de la Comunitat, donde había 710 casos por 100.000 habitantes. La media española hace doce meses era de 486 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior al actual.

Por lo que respecta a la incidencia de IRA leves en la semana pasada (47) alcanza los 787,8 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de la semana anterior (46) fue de 739,2. Tal como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, así como en otros países europeos, la curva se está adelantando respecto a temporadas anteriores. Esta semana (47), han apuntado fuentes de la Conselleria de Sanidad, «nos encontramos en situación de nivel bajo de epidemia».

Además, todos los grupos de edad siguen presentando un incremento en la tasa de IRA, con los menores de 5 años presentando la cifra más alta de 3.434,6 casos por 100.000 habitantes.

La incidencia de IRA por gripe continua el ascenso, con 44,1 casos por 100.000 habitantes, y predominio claro del subtipo A. La incidencia de Covid-19 y la de virus respiratorio sincitial (VRS) permanecen más baja, con 13,4 casos por 100.000 habitantes en ambas.

La incidencia de IRA grave en la semana pasada (47) fue de 12,8 casos por 100.000 habitantes, evidenciándose una subida leve mantenida en las últimas semanas. Además, es similar a la misma semana de 2024, con 12,3 casos por 100.000 habitantes. El ascenso de la incidencia se debe mayoritariamente a los grupos de 65 o más años y menores de 5 años. El de 80+ años ha presentado una incidencia de 85,3 casos por 100.000 habitantes.

Entre los casos graves globalmente, la incidencia de gripe alcanzó 2,6 casos por 100.000 habitantes, un ascenso más temprano que el año pasado. El COVID-19 baja a 0,2 casos por 100.000 habitantes, y el VRS presenta un pequeño ascenso a 0,9.