El repunte de la gripe se adelanta casi un mes y sube la incidencia en todos los grupos de edad

La gripe sigue campando a sus anchas por la Comunitat y vuelve a subir de forma destacada esta semana. En comparación con el año pasado, ... se sitúa ya en las mismas cifras que se veían a finales de diciembre, en el inicio del pico que tensionó la sanidad valenciana en los últimos días de 2024. Por tanto, esa preocupante curva ascendente se ha adelantado casi un mes este año, y además afecta a todos los grupos de edad.

Prácticamente todos los indicadores están al alza, según los datos que ha hecho públicos este miércoles Sanidad del Boletín Sivira de la semana 47 del año. La gripe sigue subiendo, y pasa de una tasa de 32 casos hace siete días a los 44,1 de ahora, unas cifras que el año pasado se vieron ya en Navidades, cuando los contagios empezaban a aumentar sin control y llegaron a una incidencia de 400 por 100.000 habitantes. En esta ocasión se ha adelantado y en las próximas semanas se verá si se estabilizan los datos o siguen ascendiendo como ocurrió en 2024, lo que supondría un problema en hospitales y centros de salud.

En cuanto a la incidencia grave, la que se mide en los hospitales, las cifras también son alarmantes. Vuelven a incrementarse los casos de mayores de 80 años, los más vulnerables, que pasan de 81 a 85,3 casos, muy superior a los 57 que habían el pasado 4 de noviembre. Pero también llama la atención que suben mucho los ingresos hospitalarios entre el grupo de 65 a 79 años y llega a una tasa de 29 casos, cuando en esta franja se habían mantenido estables en las anteriores semanas en torno a 20.

La misma cifra de 29,6 tienen los niños menores de 4 años, otro de los grupos a los que más afectan estos virus respiratorios. Además, la incidencia grave del conjunto de infecciones respiratorias también encadena varias semanas subiendo y llega a los 13,1, por encima del promedio nacional (12,8) y de las cifras del año pasado a estas alturas.

Y los casos graves de gripe se disparan, más del doble de la semana pasada y de nuevo con un pico que el año pasado llegó un mes más tarde de lo que lo ha hecho ahora. La cifra actual es de 2,6 por cada 100.000 habitantes (por el 1,1 de hace siete días) y la media de edad a la que afecta es más baja (75 años) que en otras infecciones como el Covid (78 años). Precisamente el coronavirus aumenta también su incidencia, de 8 a los 13 actuales, y también suben los casos graves del VRS del cero del anterior Sivira a los 0,9 casos actuales, que siguen siendo bajos pero están en las mismas cifras del inicio del pico del año pasado.

En el global de infecciones respiratorias de la Comunitat las cifras siguen disparándose y ya están en 787,8 casos (por los 739 de la semana pasada), por encima de los que habían el año pasado y muy superiores a los 479 de la media nacional. De nuevo las salas de pediatría de los centros de salud valencianos están llenándose de niños con estos virus, ya que la incidencia es de 3.434 casos. Se trata de una cifra considerablemente alta, porque supone casi 100 más en sólo siete días y 300 más que el año pasado. También aumentan los problemas respiratorios leves de los niños de entre 5 y 14 años y de los mayores de 65 años, grupo que aún presenta cifras bajas pero que ha aumentado de 651 a 690 casos.

Las zonas más afectadas de la región son el sur de la provincia de Valencia, donde se llegan a los mil casos de incidencia de infecciones respiratorias y el litoral de Alicante, así como el norte de Castellón. Las ciudades más pobladas de estas zonas serían Torrent, Catarroja, Alzira, Xàtiva, Gandia, L'Alcúdia, Sueca, Cullera, Alicante, Elche, Benidorm, Santa Pola, Novelda, Vila joiosa o Benicàssim.

Cabe recordar que desde el inicio de este mes de noviembre, la vacunación de gripe y Covid está disponible para toda la población general, después de que durante octubre se haya reservado para la gente de perfil de riesgo, como mayores o inmunodeprimidos. Pese a esta medida, los datos siguen subiendo en la región.