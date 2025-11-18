Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vacunación del virus VRS a un niño. Nacho García

El virus de la bronquiolitis vuelve a dispararse y duplica los casos de la semana pasada en la Comunitat

El VRS, que afecta a niños y ancianos, se sitúa en una tasa de 22,4 y sube con fuerza para recuperar las cifras de finales de octubre

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

El virus respiratorio causante de la bronquiolitis, el VRS, se ha vuelto a disparar en la Comunitat y la tasa actual es ya más del ... doble que la semana anterior, con 22,4 casos por 100.000 habitantes, muy superior a los 9,2 de hace siete días. Las cifras vuelven a ser las mismas que a finales de octubre, cuando este virus alcanzó idénticos números (22,4) que esta semana actual, la 45 del año, según el informe Sivira de Sanidad. No son excesivamente altos, lejos aún de los casi 150 casos que llegó a haber las pasadas navidades, pero son superiores a los que había a estas alturas el año pasado, y desde abril no se veían unos números similares este año.

