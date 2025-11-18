El virus de la bronquiolitis vuelve a dispararse y duplica los casos de la semana pasada en la Comunitat

El virus respiratorio causante de la bronquiolitis, el VRS, se ha vuelto a disparar en la Comunitat y la tasa actual es ya más del ... doble que la semana anterior, con 22,4 casos por 100.000 habitantes, muy superior a los 9,2 de hace siete días. Las cifras vuelven a ser las mismas que a finales de octubre, cuando este virus alcanzó idénticos números (22,4) que esta semana actual, la 45 del año, según el informe Sivira de Sanidad. No son excesivamente altos, lejos aún de los casi 150 casos que llegó a haber las pasadas navidades, pero son superiores a los que había a estas alturas el año pasado, y desde abril no se veían unos números similares este año.

Los contagios de esta infección, el virus respiratorio sincitial, que afecta sobre todo a niños pequeños y mayores de 80 años, se están mostrando este año muy por encima de los valores que se vieron en 2024, ya que en la misma semana de noviembre el año pasado había una tasa de sólo 0,2 casos, por los 22,4 actuales. Precisamente estos dos grupos de edad, los niños y los ancianos, son los que más están protagonizando el incremento de contagios en las últimas semanas, lo que explica este aumento de las cifras.

Precisamente por la afectación que hubo del VRS a finales del año 2023, con un pico en Navidades, coincidiendo también con el gran aumento de la gripe y el Covid en ese momento, Sanidad decidió el verano pasado vacunar de este virus por primera vez también a las personas mayores para que la infección no se extendiera tanto y causara problemas graves en los hospitales. Pero ahora, aunque esa inmunización sigue vigente para los colectivos más vulnerables, de nuevo han vuelto a subir las cifras de contagios.

El virus sincitial puede causar infecciones respiratorias graves, especialmente en personas mayores institucionalizadas o inmunodeprimidas. La campaña se desarrollará durante el otoño e invierno y coincidirá con la vacunación frente a la gripe y el Covid, permitiendo que las personas destinatarias puedan recibir las tres vacunas en un mismo acto asistencial, facilitando así el acceso a la protección vacunal.

Es una causa importante de infecciones de las vías respiratorias, especialmente en personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas. Es muy contagioso y se propaga fácilmente. Los síntomas más comunes de la infección por VRS incluyen tos, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, pérdida de apetito y fiebre.

El problema es que pueden evolucionar hacia enfermedades respiratorias más graves, incluida la neumonía, que puede requerir hospitalización y muchos pueden acabar en la UCI. Los grupos de personas que tienen más riesgo de acabar con una infección severa por VRS, y por tanto aquellos a los que irá dirigida la vacunación que implemente Sanidad son los mayores de 65 años o más, los que tengan enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, cardíaca, diabetes, enfermedades neurológicas, renales y hepáticas.

Así como también las personas que viven en residencias de ancianos o en centros de atención de larga estancia. Además, las personas con asma, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o con insuficiencia cardiaca pueden sufrir más complicaciones en caso de contagiarse de VRS.