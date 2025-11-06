La Costera se libra de la línea de alta tensión tras desistir del proyecto la promotora de la fotovoltaica Almansa 1 Los permisos de acceso y conexión concedidos por Red Eléctrica de España le caducaron en septiembre de 2024

B. González Xàtiva Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Tras años de lucha, la Costera ha logrado que no se lleve a cabo el proyecto de planta prevista en el municipio albaceteño de Almansa que contemplaba una línea de alta tensión que cruzaba cuatro municipios valencianos para evacuar la energía generada en la subestación de Red Eléctrica en Montesa.

No ha sido tanto por las movilizaciones y los recursos presentados por los ayuntamientos de La Font de la Figuera, Moixent, Vallada y Montesa, y colectivos como Montesa Territorio Viu o Acció Ecologista-Agró, sino por desistimiento de la propia promotora.

El expediente se ha dado oficialmente por archivado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se acepta el desistimiento de la empresa promotora, SPV Figsel Trade, SL.

Todo ello, después de una tramitación que se inició en el año 2020 y un proyecto que ha tenido que modificarse en varias ocasiones, entre otros motivos, para soterrar la línea, tras la oposición de los ayuntamientos afectados a que sus términos fueran atravesados por torres de alta tensión; tras las 1.200 alegaciones presentadas y los informes desfavorables recibidos por incompatibilidad urbanísticas y motivos ambientes por parte del Ayuntamiento de Montesa, así como de la Dirección General de Medio Natural y Animal y la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental.

No obstante, la promotora obtuvo la Declaración de Impacto ambiental el 23 de enero de 2023 estableciendo una serie de condicionantes a la ejecución del proyecto. Y abril la Dirección General de Política Energética y Minas le otorga la autorización administrativa previa también con condicionantes.

Tras varios requerimientos a la empresa, durante el año 2024, para llevar a cabo la subsanaciones advertidas, como la necesidad de someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto tras los cambios realizados en la línea de evacuación, Red Eléctrica de España comunica en septiembre de ese año, que han caducado los permisos otorgados de acceso y conexión. Figsel Trade, SL. presenta su solicitud de desistimiento del proyecto en marzo de este 2025.

Reacciones

Cabe recordar que los colectivos Montesa Territori Viu y Acció-Ecologista Agró, presentaron un recurso administrativo para que se anulara la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización administrativa previa. Tras esta retirada del proyecto, sin embargo, han anunciado que continuarán adelante, en prevención de que el proyecto pueda ser vendido a otra empresa y se reanude la tramitación. Según se expuso en una asamblea celebrada por estos colectivos, la promotora Figsel Trade SL. habría entrado en concurso de acreedores.

Además, recuerdan que aún existen otros proyectos que consideran afectarían gravemente al territorio de la comarca de la Costera, como la misma ampliación de la subestación de Montesa, para lo que también han presentado un contencioso; la presa también en Montesa; la planta fotovoltaica para la estación de bombeo del trasvase Júcar-Vinalopo o varios parques eólicos, contra los que están dispuestos a continuar luchando.