El cauce del Magro se ampliará 15 metros a su paso por Algemesí La CHJ propone aumentar el lecho del río y el Ayuntamiento aprueba por unanimidad que se realice un plan integral de actuación entre todas las administraciones

A. Talavera Alzira Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El río Magro inundó todos los municipios a su paso el fatídico día de la dana. Desde ese momento, las poblaciones afectadas reclaman medidas de protección frente a futuras crecidas. Algemesí ha optado por la construcción de una mota de defensa de 2,4 metros en la zona del Raval. Un proyecto que se financiará con los fondos destinados para la reconstrucción y cuyas obras comenzarán «en breve» al ya estar adjudicadas, según explicó el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

Además, el cauce del Magro a su paso por esta localidad de la Ribera Alta se ampliará entre 15 y 20 metros por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que tenga mayor capacidad en caso de crecida. Esta ampliación afectará a todos los puentes que se deberán «levantar» para adaptarlos a la nueva orografía del río.

El Ayuntamiento de Algemesí ha mostrado su preocupación por la afección que pueda tener para la localidad las obras de protección que se están realizando aguas arriba, con muros en l'Alcúdia y Guadassuar, y que pueden derivar una mayor cantidad de agua desbordada en el área industrial de Cotes. «Sería el punto más afectado porque es la salida natural por lo que hemos urgido una solución a la CHJ», apuntó Sanchis en el último pleno celebrado en la ciudad.

En esta sesión también se aprobó por unanimidad una moción presentada por Més Algemesí en la que se solicita a las administraciones superiores, CHJ, Ministerio para la Transición Ecológica y la Conselleria de Medio Ambiente, un plan integral para el río Magro. «Sólo la mota no es suficiente, es necesario que actúen el resto de administraciones para conseguir mejores resultados», señaló el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez.

Cabe recordar que en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana del Ministerio no aportaba propuestas concretas para Algemesí de ahí que el Ayuntamiento solicite un programa basado en estudios para prevenir situaciones como la vivida el año pasado.

Además de este plan, la moción aprobada también solicita que se instalen tres medidores de caudal entre Yátova y Algemesí y cámaras de vigilancia en tiempo real en varios puntos de la localidad. Sobre este último punto, el alcalde señaló que se estaba estudiando pero al no tener dependencias municipales cercanas al río era complicada su instalación. «Se podrá implementar cuando esté lista la escoleta municipal (situada en el Raval) y el sistema formará parte del plan de videovigilancia general para todo el pueblo», apuntó.

Todos los grupos que forman parte de la Corporación municipal de Algemesí se mostraron favorables a este plan integral para el río Magro pero desde el equipo de gobierno se recordó la falta de actuaciones previas a la dana e, incluso, después para retirar los restos. «Hay una administración que hace oídos sordos a nuestras peticiones. En menos de un año hemos solicitado en tres ocasiones la limpieza del río y todavía están las cañas que arrastró el río en los campos», manifestaba el concejal de Agricultura, Marcos Giner.