Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Río Magro a su paso por Algemesí. A. T.

El cauce del Magro se ampliará 15 metros a su paso por Algemesí

La CHJ propone aumentar el lecho del río y el Ayuntamiento aprueba por unanimidad que se realice un plan integral de actuación entre todas las administraciones

A. Talavera

Alzira

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

El río Magro inundó todos los municipios a su paso el fatídico día de la dana. Desde ese momento, las poblaciones afectadas reclaman medidas de protección frente a futuras crecidas. Algemesí ha optado por la construcción de una mota de defensa de 2,4 metros en la zona del Raval. Un proyecto que se financiará con los fondos destinados para la reconstrucción y cuyas obras comenzarán «en breve» al ya estar adjudicadas, según explicó el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

Además, el cauce del Magro a su paso por esta localidad de la Ribera Alta se ampliará entre 15 y 20 metros por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que tenga mayor capacidad en caso de crecida. Esta ampliación afectará a todos los puentes que se deberán «levantar» para adaptarlos a la nueva orografía del río.

El Ayuntamiento de Algemesí ha mostrado su preocupación por la afección que pueda tener para la localidad las obras de protección que se están realizando aguas arriba, con muros en l'Alcúdia y Guadassuar, y que pueden derivar una mayor cantidad de agua desbordada en el área industrial de Cotes. «Sería el punto más afectado porque es la salida natural por lo que hemos urgido una solución a la CHJ», apuntó Sanchis en el último pleno celebrado en la ciudad.

En esta sesión también se aprobó por unanimidad una moción presentada por Més Algemesí en la que se solicita a las administraciones superiores, CHJ, Ministerio para la Transición Ecológica y la Conselleria de Medio Ambiente, un plan integral para el río Magro. «Sólo la mota no es suficiente, es necesario que actúen el resto de administraciones para conseguir mejores resultados», señaló el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez.

Cabe recordar que en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana del Ministerio no aportaba propuestas concretas para Algemesí de ahí que el Ayuntamiento solicite un programa basado en estudios para prevenir situaciones como la vivida el año pasado.

Además de este plan, la moción aprobada también solicita que se instalen tres medidores de caudal entre Yátova y Algemesí y cámaras de vigilancia en tiempo real en varios puntos de la localidad. Sobre este último punto, el alcalde señaló que se estaba estudiando pero al no tener dependencias municipales cercanas al río era complicada su instalación. «Se podrá implementar cuando esté lista la escoleta municipal (situada en el Raval) y el sistema formará parte del plan de videovigilancia general para todo el pueblo», apuntó.

Todos los grupos que forman parte de la Corporación municipal de Algemesí se mostraron favorables a este plan integral para el río Magro pero desde el equipo de gobierno se recordó la falta de actuaciones previas a la dana e, incluso, después para retirar los restos. «Hay una administración que hace oídos sordos a nuestras peticiones. En menos de un año hemos solicitado en tres ocasiones la limpieza del río y todavía están las cañas que arrastró el río en los campos», manifestaba el concejal de Agricultura, Marcos Giner.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  9. 9

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cauce del Magro se ampliará 15 metros a su paso por Algemesí

El cauce del Magro se ampliará 15 metros a su paso por Algemesí