Algemesí transformará todo un barrio para pasar página

El rastro de la dana todavía es visible en las calles de Algemesí. En la calle Muntanya y la plaza del Mercat, principal eje comercial, son muchos los locales que permanecen cerrados y con restos de polvo y lodo. Más de un 10% de negocios bajaron la persiana el fatídico 29 de octubre y ya no la volverán a levantar mientras que otros han necesitado muchos meses para volver a ponerse en marcha.

Casa Mercedes, en la calle Muntanya, es uno de los que se encuentra entre estos últimos. No fue hasta el mes de septiembre cuando pudo reabrir. En su caso, la dana cubrió de lodo el nuevo local que estaba reformando por un cambio de ubicación. Tuvo que comenzar de nuevo y con muchos problemas añadidos.

«Tenía previsto abrir en diciembre del 24 y la dana lo cambió todo. Ha habido muchos inconvenientes pero tenía claro que no iba a cerrar», explica la propietaria de este negocio que lleva abierto en Algemesí desde 1915 y en el que el agua llegó a más de 1,5 metros de altura.

Los vecinos de esta localidad, que fue una de las más afectadas por la dana, llevan meses intentanto recuperar la normalidad. Bares, bancos, tiendas... han recuperado la actividad pero sigue habiendo muchos elementos que recuerdan a diario la tragedia.

4 Fallecidos a causa de la dana

127 Millones de euros otorgados por el ministerio

En pleno centro se encuentra clausurado, por ejemplo, el aparcamiento del Mercat, el más grande de la ciudad. Durante meses se trabajó para eliminar todo el agua y el barro de sus plantas subterráneas y en los primeros días se temió lo peor, la aparición de víctimas mortales que no se hallaron en esta localización. Sin embargo, un año después sigue cerrado a la espera de la reparación que desde el Ayuntamiento señalan que es «inminente» ya que cuentan con la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros al ser un inmueble que no es completamente público, con parte de las plazas privadas.

El plan de reconstrucción realizado por los técnicos municipales contempla 26 actuaciones más, siete de ellas ya finalizadas, entre las que destaca el centro de día para enfermos de Alzheimer, que fue una de las prioridades, el mercado municipal o la piscina cubierta que abrirá sus puertas en unas semanas.

Otras como el Teatre Municipal, cuya reparación supera los 2,8 millones de euros, la biblioteca o las zonas ajardinadas están a la espera de la aprobación de las memorias. Uno de los proyectos más importantes de la reconstrucción de Algemesí es la de los desagües y la creación de tanques de tormentas que asciende a casi 44 millones de euros. La dana causó grandes desperfectos en la red de colectores que deben ser sustituidos y redimensionados para tener capacidad para las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes.

Algemesí aprovechará este tipo de obras para crear en la avenida Bernat Guinovart un gran tanque que recoja el agua de lluvia y una zona verde inundable para solucionar el problema de inundabilidad que la ciudad sufre desde hace muchas décadas y que con la dana se ha agravado.

Uno de los puntos más críticos por el desbordamiento del río Magro fue el barrio del Raval. Esta zona ubicada junto al cauce y al otro lado de las vías quedó completamente anegada y el agua destruyó, además de casas y naves industriales, todas las instalaciones municipales. Entre ellas, el colegio público Carme Miquel que ya ha sido derruido para iniciar su reconstrucción integral. Mientras tanto los alumnos acuden a clase en aulas prefabricadas instaladas en otro de los puntos del barrio.

Ante tal afectación en todo el Raval, el Ayuntamiento de Algemesí ha presentado un plan para reordenar la barriada e intentar reducir los problemas de convivencia que arrastra esta zona desde hace décadas. «Queremos recuperar un barrio más amable y promover que la gente acuda con un edificio municipal en la entrada, una garita de la Policía Local y más zonas ajardinadas», remarcaba el alcalde, José Javier Sanchis.

Una transformación del Raval que también defienden desde el Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Algemesí, CLER, pero con algunas matizaciones. Así lo han expresado presentando alegaciones al plan local. Algunas de las peticiones de este grupo ciudadano es que se estudie la posibilidad de soterrar las vías del tren para evitar el aislamiento del Raval. Como alternativa a esta propuesta ambiciosa también plantean que se recalifique parte de la zona industrial situada entre las vías y el campo de fútbol para que se convierta en suelo residencial.

En este sentido, Algemesí incluye una modificación del Plan General para limitar a tres las alturas edificables en el Raval, lo que reduciría a la mitad el número de pisos en los nuevos edificios. El alcalde defiende este cambio con el fin de reducir los problemas de convivencia dentro de las comunidades y también el riesgo de ocupaciones, una lacra en este barrio. El CLER, por su parte, pide que también se permita el uso comercial en las plantas bajas del barrio.

Este Comité formado por vecinos lamenta que ninguna de sus propuestas haya tenido respuesta y critica que la reconstrucción de Algemesí no se esté abriendo a la participación. «Es muy importante involucrar a la ciudadanía para que digamos cómo queremos que sean nuestros barrios», apunta la portavoz de este organismo, Montse Niclós.

Otra de las actuaciones que cuestionan desde el CLER es la construcción de una mota de defensa en el margen izquierdo del río Magro para proteger de futuras inundaciones el Raval y todo el casco urbano al considerar que aumentará la sensación de aislamiento del barrio.

El alcalde defiende este proyecto que ejecutará el propio Consistorio con los fondos para la reconstrucción, no la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tendrá una elevación de 2,40 metros para frenar las crecidas y que servirá como zona de recreo junto al río.