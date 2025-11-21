Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tahani Harb, una mujer que ha sabido reinventarse. LP

El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

De madre libanesa y padre palestino, Tahani Harb se ha abierto camino en el mundo del bienestar gracias a un don especial

Celia Barreña

Celia Barreña

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:11

Con la fuerza de sus manos, Tahani Harb ha logrado transformar la vida (y el cuerpo) de muchas de sus mujeres. De madre libanesa y ... padre palestino, Tahani Harb nació en Valencia y estudió la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Antes de encontrar su verdadera vocación, en 2018, Tahani trabajaba en una constructora, sometida a la presión constante de cumplir objetivos y sintiéndose cada vez más estancada, tanto personal como profesionalmente. «Sabía que tenía un don, pero en ese momento no sabía cómo utilizarlo», recuerda la valenciana. Un día se despertó decidida a cambiar su rumbo y a adentrarse en el mundo de la salud y el bienestar, que tanto le había fascinado siempre.

