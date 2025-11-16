El desembarco en Madrid del arquitecto valenciano Ramón Esteve

Lo malo que tiene Madrid es que está en Madrid. Está a poniente y como decían nuestros abuelos de «De ponent, ni aigua ni vent» ... Por lo demás, hay que reconocer que Madrid siempre tiene una buena escapada. Y si encima es para ver a un valenciano defendiendo la esencia del Mediterráneo en la meca de la sobriedad castellana, en la que todo es más seco que un pan de anteayer, pues todavía mejor.

Es lo que hizo el arquitecto Ramón Esteve esta semana, presentar su libro de arquitectura mediterránea en plena meseta castellana, ¡ole tú! El libro, que se titula «La esencia del estilo vida contemporáneo mediterráneo» - The Essence of Contemporary Mediterranean Living-, reúne once de sus viviendas más representativas y resume más de tres décadas de trabajo «donde funde en armonía la luz, la materia y el paisaje».

La presentación fue en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El evento fue conducido por la periodista Maite Sebastiá, que además fue pareja del arquitecto durante unos años, se notaba la complicidad entre ellos; también estuvo el arquitecto Carlos Lamela, presidente de Estudio Lamela y entre el público, profesionales, colaboradores y gente del mundillo cultural y de la arquitectura. No faltaron amigos del arquitecto y parte de su equipo, como Carolina Ugarte, Mario Mariner, Anna Boscà, Emilio Pérez, Estefanía Pérez, Jesús Rodríguez, Ramón Esteve, Natalia Fonseca, Juan Ferrer, Sete Sancho-Tello, María Martí y Tudi Soriano, Isabel Rincón de Arellano, Jesús Rodríguez, Juan Ferrero y el fotógrafo Alfonso Calza y Vicente Francesc. También estaba la artista rusa Viktoria Tsemka, casada con Candid Penalva, quienes encargaron al arquitecto su casa Clos de la Vila, además de representantes de Casadecor.

Carlos Lamela habló la coherencia del trabajo de Esteve: «Me impactó la claridad con la que utiliza apenas cuatro materiales —piedra, hormigón, acero y madera— para crear espacios de una belleza excepcional. Esa economía de medios, tan difícil de lograr, es lo que convierte su arquitectura en algo auténtico«.

Y subrayó además el valor de la arquitectura residencial como espacio de investigación: «La casa, aunque sea un formato más reducido, ha sido siempre esencial en la historia de la arquitectura. Las once viviendas de este libro son una lección de equilibrio entre estructura, paisaje e interior.»

Sobre el sentido del título, Esteve explicó: «El Mediterráneo no es un estilo, es una manera de vivir. Representa miles de años de cultura, de luz, de convivencia con la naturaleza. Esa herencia se ha convertido en una forma de habitar que hoy se reconoce en todo el mundo.»