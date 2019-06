Rocío Gil se refuerza en Ciudadanos al ser elegida diputada provincial Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, junto a la concejal Rocío Gil / Manuel Molines La designación de la fallera mayor de 2018 como representante del partido naranja se hace pública hoy en la Junta Electoral ARTURO CERVELLERA Valencia Miércoles, 19 junio 2019, 00:40

Rocío Gil, la que fuera número dos de la lista de Ciudadanos en las elecciones municipales de Valencia, no para de escalar dentro de Ciudadanos. La que fuera fallera mayor de 2018 logró este puesto tan destacado de la candidatura del Ayuntamiento después de que dirigentes del partido tan relevantes como Albert Rivera o Toni Cantó respaldaran su figura. Hoy, dará un paso más y será designada de forma oficial como representante en la Diputación de Valencia.

Fuentes de Ciudadanos aseguran que el nombre de Gil fue propuesto por la dirección autonómica a la cúpula estatal y, tras recibir el visto bueno, se hará público en la Junta Electoral. La concejal en el Ayuntamiento de la capital ha avanzado mucho en los últimos meses. En 2018, cuando era fallera mayor, salió a la luz que Gil era militante del partido naranja y en los meses posteriores (tras dar el relevo) comenzó a aparecer en actos del partido. Entonces, ya se habló sobre su posible incorporación en la lista que encabezó Fernando Giner. Por ello, no es de extrañar que dirigentes de Ciudadanos no duden en apuntar que la joven política tiene mucho futuro y no sería de extrañar de que en el futuro liderase la candidatura al Ayuntamiento o estuviese presente en otra lista de importancia.

La formación tendrá los próximos cuatro años tres representantes en la Diputación de Valencia y, además de Gil, estarán en el grupo Juan Córdoba, secretario de organización en la provincia y concejal por Paterna, y Jesús Jimeno, secretario de acción institucional y edil en Moncada. Córdoba fue diputado autonómico la pasada legislatura y, por sorpresa, no formó parte de la candidatura que encabezó Cantó. Por su parte, Jimeno, está investigado por una presunta estafa cuando era concejal del PP y su nombramiento ha sido polémico.

Ciudadanos renovará así todos su cargos en la institución provincial ya que en la pasada legislatura contaba con dos asientos en el pleno que eran ocupados por Mamen Peris, en la actualidad parlamentaria en Les Corts, y José Enrique Aguar, que abandonó el partido y se mantuvo como concejal no adscrito. Con la entrada de los tres nuevos representantes Ciudadanos gana peso en la institución provincial y formará parte de la oposición junto al PP, que contará con ocho asientos, Vox, con un representante, y La Vall Ens Uneix, el partido del expresidente socialista Jorge Rodríguez que consiguió un diputado provincial. La formación naranja se enfrenta en los próximos años a presentarse como una alternativa real al PP. También en la Diptuación y Gil jugará un papel fundamental.