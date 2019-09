PSOE y Podemos, sin fecha para volver a reunirse Llegada del equipo negociador del PSOE a la reunión con Podemos para formar un posible Gobierno. / EF Ambos partidos se culpan de que no haya avances en la negociación RAMÓN GORRIARÁN Madrid Viernes, 6 septiembre 2019, 12:55

PSOE y Unidas Podemos cerraron el jueves su reunión sin acuerdos, pero sin portazos, y con el compromiso de volverse a ver aunque sin fecha. El partido que lidera Pablo Iglesias requirió un nuevo encuentro cuanto antes, este mismo fin de semana, pero los socialistas prefirieron dejarlo para la próxima semana. El calendario avala las urgencias de los morados porque quedan 17 días para que venza el plazo de evitar nuevas elecciones, y el debate de investidura, si se celebra, tendría que hacerse en la semana del 16 al 22 de septiembre.

En las valoraciones que han hecho esta mañana de la reunión han cambiado las tornas. Hoy los menos pesimistas han sido los representantes de Unidas Podemos y los más negativos, los socialistas. Yolanda Díaz, diputada de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, ha apuntado que hay «una puerta abierta» y «vamos a seguir trabajando. Ha apuntado en RNE que el «dato importante» es que «nos dimos tiempo para reflexionar», pero con «serenidad», y no con intercambios de mensajes agresivos a través de los medios.

Su compañera, Ione Belarra, se mostró menos posibilista porque la conclusión de la reunión de ayer, a su entender, es que «en el PSOE no hay voluntad de negociar» y se teme que la reunión del jueves y las que puedan concertarse en los próximos días sean «una estrategia de marketing» electoral.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se ha quejado de la postura «inamovible» de sus interlocutores, anclados, dijo, en el gobierno de coalición. Según fuentes conocedoras de lo hablado en de la reunión, los morados intentaron que el diálogo comenzará a partir de la oferta de coalición de julio, (una vicepresidencia y tres ministerios), propuesta que rechazaron entonces. Pero los negociadores socialistas dieron largas y se centraron en su oferta de pacto programático.

Belarra ha comentado que ante la negativa preguntó a los negociadores socialistas «por qué lo que valía en julio no vale ahora», y ha asegurado que no recibió respuesta. Lastra ha recomendado hoy en la cadena Ser a Unidas Podemos que asuman «el principio de realidad» porque esa posibilidad ya no está en la mesa.