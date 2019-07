Sánchez cosecha abstenciones que no le sirven para ser investido

Pedro Sánchez ha tenido una mañana de debate de investidura más tranquila que la movida tarde ayer. No ha conseguido más apoyos que el que ya tenía del Partido Regionalista de Cantabria, pero se ha garantizado la abstención de PNV, EH Bildu, Compromís y Unidos Podemos, un voto en blanco que tiene efectos nulos para conseguir la confianza del Congreso y ser investido presidente del Gobierno.

El candidato socialista ha obtenido en esta primera votación 124 votos a favor, 170 votos en contra y 52 abstenciones. Han votado 346 diputados. Los cuatro restantes corresponden a los diputados que están en prisión. El jueves se repetirá la votación a la misma hora que hoy: sobre las dos de la tarde.

El debate con el portavoz de Esquerra se ha desarrollado por cauces alejados de los broncos reproches que ha mantenido después con Junts per Catalunya. «Estamos condenados a entendernos», ha señalado Gabriel Rufián. Sánchez ha avisado de que si el independentismo se encastilla en la vía unilateral y la vulneración de la legalidad, su Gobierno defenderá el orden constitucional y la integridad territorial del país. Es decir, aplicará el artículo 155 de la Constitución e intervendrá la Generalitat de Cataluña como hizo Mariano Rajoy hace dos años.

Pero fue un aviso dentro de un intercambio casi amable. Rufián ha hecho toda una declaración de intenciones al afirmar: «A mí no me roba España. Me roba (Rodrigo) Rato, (Luis) Bárcenas y (Jordi) Pujol». Era una forma de poner en cuestión uno de los eslóganes más repetido por los independentistas, «España nos roba». El portavoz de Esquerra no ha dado, sin embargo, el paso de anunciar la abstención y mucho menos el voto favorable, ha supeditado la posición de su grupo al contenido del acuerdo que puedan alcanzar los socialistas con Unidas Podemos. Así pués, el voto en esta primera votación de los 14 diputados de la formación catalana ha sido finalmente en contra del socialista.

Más amistoso incluso fue el cara a cara con el portavoz del PNV, a pesar de que Aitor Esteban se ha quejado de la falta de interlocución con el Gobierno y el PSOE para negociar la investidura. Ha habido tres reuniones, ha explicado, y la última el 8 de julio. Desde entonces, nada. El diputado nacionalista ha confirmado la abstención de su grupo siempre que el acuerdo al que lleguen los socialistas con Podemos no sea lesivo para Euskadi. «Esperemos –ha apuntado Esteban- que de aquí al jueves (cuando se celebre la segunda votación) pasen algunas cosas».

Sánchez ha respondido que «entiende» la abstención de los nacionalistas vascos, pero ha negado que la interlocución haya sido insuficiente. Ha aventurado además la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdo con el PNV, más allá de las infraestructuras, en alusión al calendario de transferencia de competencias que han pactado.

El candidato socialista ha aprovechado, además, el debate con Esteban para mostrar su «esperanza» de alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos. Un entendimiento que desde el PSOE y las filas moradas se ve con escepticismo porque no ha habido avances desde que los equipos negociadores se reunieron el pasado sábado en la Moncloa.

De vuelta al debate, el clima se ha calentado un poco más con la portavoz de JuntsxCat, Laura Borràs, que ha desgranado el habitual memorial de agravios del independentismo. El líder socialista ha insistido en que por esa vía no hay nada que hacer y ha lamentado que «el catalanismo político» de CiU, del que procede JuntsxCat, se haya convertido «en un partido inútil» para defender los intereses de loa catalanes. También ha recogido el guante de Borràs, que reprodujo la frase Jordi Cuixart («lo volveremos a hacer»), para avisar de que esa repetición de un referéndum ilegal «no se va a producir».

Los cruces con los portavoces de EH Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria no han aportado novedades porque los cinco diputados han ratificado las posiciones previas.