Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mompó, durante su comparecencia en el la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados Efe

Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá

El presidente de la Diputación ve drásticamente rebajado su papel y protagonismo en la política valenciana que aspiró a liderar

Burguera

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:36

Comenta

En Presidencia de la Generalitat no se terminaban de creer que el mes de octubre sería el peor de la carrera de Carlos Mazón e ... incluso alguno de los miembros de su equipo indicaban resignados: «Pues aguantaremos». Pues no aguantaron. El funeral de Estado fue la puntilla de una traca de situaciones convulsas que concluyeron con el anuncio de la dimisión del VII president de la Generalitat. En el PP se desarrolló una importante batalla interna completada con la gestión de la captación de ayuda por parte de Vox. Un auténtico zipizape con muertos y heridos, un cisco y un cisma tras el cual, una vez se ha despejado la humareda de tanto trabucazo y de tantos pies puestos en polvorosa, el panorama que se exhibe es el entendimiento de Pérez Llorca y María José Catalá, el suave pero firme desplazamiento de todo lo que huele a Mazón y la nula presencia, influencia y repercusión de un tal Vicent Mompó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  7. 7

    El Maratón más bonito del mundo
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá

Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá