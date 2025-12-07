Pérez Llorca, una semana de buenas palabras; un año sin pedir perdón a la víctimas de la dana

El pasado 23 de septiembre, el entonces portavoz del grupo popular en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, terminó así su intervención en el ... debate de política general: «President, continue aixina. Va tindre sempre el suport del Partit Popular. Moltes gràcies». De inmediato, la bancada prorrumpió en aplausos para acunar a un jefe del Consell zarandeado por su ausencia en la tarde de la dana. Un mes y once días después, Carlos Mazón, sintió que los apoyos y las fuerzas flaqueaban, tiró la toalla y anunció su dimisión: «Ya no puedo más». Desde días antes, Pérez Llorca ya manejaba los hilos para organizar una transición lo menos traumática posible, en la que Génova no se impusiera y que, al final, lo colocara a él como nuevo jefe del Consell con aspiraciones a ser candidato en las elecciones de 2027.

A las primeras de cambio, el 27 de noviembre durante el debate de investidura, Pérez Llorca subió a la tribuna de Les Corts, cogió el micrófono y enmendó a Mazón en un párrafo: «Señorías, si esta Cámara me otorga el apoyo necesario para ser investido, mis primeras palabras como presidente de la Generalitat serán para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales –ahora son 230–». Anuncio interrumpido por los aplausos de la desmemoria de la bancada popular, rendida a su nuevo presidente. «Sí, señorías, pedir perdón -insistió-. Perdón a todas las personas y familias que todavía padecen las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, aquellas que lo perdieron todo y aquellas que perdieron demasiado. Palabras que tendrían que hacer suyas todas Les Corts, porque ha sobrado mucha pelea y mucho insulto. Si finalmente soy elegido presidente, pediré perdón en nombre de la Generalitat valenciana».

Una debut lleno de buenas palabras, que Pérez Llorca rubricó con hechos tanto el día que prometió el cargo de president del Consell como en su primer acto oficial con la visita a la zona cero de la dana como gesto de buena voluntad y reconciliación. El perdón de Pérez Llorca floreció un año después de un silencio atronador, donde los circunloquios para no pedir las disculpas que ahora emergen se impusieron en los debates más importantes que ha celebrado Les Corts Valencianes desde el 29 de octubre de 2024, cuando la dana segó la vida de 230 personas en la provincia de Valencia.

El 15 de noviembre de 2024, dos semanas después de la riada, el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, compareció a petición propia en el hemiciclo valenciano para tratar de explicar lo sucedido, pedir «disculpas» y justificar una gestión de la catástrofe que había dejado mucho que desear por parte de la Generalitat y su presidente, que estuvo ausente en el puesto de mando porque estaba de comida con una periodista en el centro de Valencia.

Pérez Llorca, que en ese momento tuvo una gran oportunidad para pedir perdón a la víctimas y sus familiares, optó por pasar de largo, casi de puntillas: «No puedo comenzar está intervención sin enviar un mensaje de ánimo a las familias de las víctimas y mostrar la solidaridad de mi partido a todos los afectados por la dana». Una tímida declaración por parte del portavoz del grupo popular que evitó el perdón y los sustituyó por un mensaje de mucho ánimo para todos los afectados. Insuficiente.

A partir de ese momento, Pérez Llorca desgranó un discurso en el que puso en valor la presencia de Mazón en la tribuna para dar explicaciones y donde también cargó contra los bulos y las críticas de los grupos de la oposición: «Le agradezco señor presidente que haya sido preciso en la cronología de los hechos y que haya desmentido cantidad de bulos y falsas informaciones que han hecho mucho más complicada la gestión de la crisis y que, señor presidente, han sido impulsadas por formaciones políticas de la izquierda haciendo de la tragedia una oportunidad política». Palabra del diario de sesiones de Les Corts.

La segunda gran oportunidad para Pérez Llorca como portavoz popular llegó el pasado 23 de septiembre durante el debate de política general, donde el cierre de filas con Mazón fue absoluto desde la tribuna de la Cámara valenciana pese a que el papel del ahora expresident estaba todavía más cuestionado tras varias informaciones publicadas: «Continúe así, president. Usted tiene la estabilidad parlamentaria y no tenga ninguna duda de lo que le voy a decir. Tiene también la estabilidad y el compromiso de todo el Partido Popular con usted, sin excepciones... y estamos todos convencidos de que debe de ser usted el que saque adelante esa reconstrucción».

Un cierre de filas con Mazón que tampoco sirvió para verbalizar con todas las letras una declaración de perdón a todas las personas afectadas por la dana y a las familias de los fallecidos. Lo más próximo, esta declaración: «Quiero empezar con un mensaje a las víctimas en nombre del Partido Popular. No hay ningún dirigente del PP que haya menospreciado a las víctimas. Ni lo ha hecho nuestro presidente ni ningún cargo popular».

Mazón, el 3 de noviembre, pidió durante su anuncio de dimisión «perdón» por los errores cometidos, unas palabras que han dejado a Pérez Llorca como el último cargo público en pedir disculpas públicas. Ahora, tras una semana de buenas palabras tras un año de perfil, habrá que estar atentos a lo que depara el futuro.