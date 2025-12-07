Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat, antes de anunciar el nuevo Consell. EP/ROBER SOLSONA

Pérez Llorca, una semana de buenas palabras; un año sin pedir perdón a la víctimas de la dana

Ni en el pleno de la comparecencia de Mazón el 15 de noviembre de 2024 ni en el debate de política general el entonces portavoz del PP pidió disculpas a las familias de los fallecidos en la riada del 29 de octubre

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:44

El pasado 23 de septiembre, el entonces portavoz del grupo popular en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, terminó así su intervención en el ... debate de política general: «President, continue aixina. Va tindre sempre el suport del Partit Popular. Moltes gràcies». De inmediato, la bancada prorrumpió en aplausos para acunar a un jefe del Consell zarandeado por su ausencia en la tarde de la dana. Un mes y once días después, Carlos Mazón, sintió que los apoyos y las fuerzas flaqueaban, tiró la toalla y anunció su dimisión: «Ya no puedo más». Desde días antes, Pérez Llorca ya manejaba los hilos para organizar una transición lo menos traumática posible, en la que Génova no se impusiera y que, al final, lo colocara a él como nuevo jefe del Consell con aspiraciones a ser candidato en las elecciones de 2027.

