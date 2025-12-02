Mazón fija en Alicante su oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón cuenta ya con una oficina de apoyo, que está situada en la ciudad de Alicante, según recoge la ... web de la administración autonómica valenciana. Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Esta oficina cuenta con los siguientes recursos: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que corresponda.

También se dotará de «un local adecuado para la instalación de la oficina» con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat. Asimismo, el Consell, a través del departamento competente, «adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios». La oficina de apoyo al expresident Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, según figura en la página de la propia Generalitat valenciana.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha instado al PP y a Pérez Llorca a exigir que Mazón «renuncie al escaño y a todos los privilegios porque ha sido un indigno presidente de la Generalitat». «229 víctimas no se merecen que ahora tenga una oficina propia con asesores, los mismos que fueron incapaces de sacarlo a rastras del Ventorro».