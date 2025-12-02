Llorca, a las víctimas de la dana, en su toma de posesión: «Pido un perdón que debe iniciar un tiempo de reconciliación»

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en su toma de posesión, que se celebra este martes en Les Corts. El nuevo jefe del Consell ... ha dedicado sus primeras palabras a las víctimas de la dana. «Me corresponde pedir perdón. Palabras que nacen de una convicción personal, para un diálogo, para hablar claro. Ni el día 29 ni los posteriores, las administraciones estuvimos a la altura. Un perdón que debe ser el inicio de la reconciliación con todas las víctimas, que no merecen sentir más soledad, y cerrar debates que solo generan sufrimientos», ha comenzado diciendo Llorca.

«Nunca en mi vida me había imaginado que llegaría a este cargo y es para mí un honor. Estos días me han parado mucha gente y lo que más me han deseado es suerte, porque la gente lo que quiere es que las cosas funcionen y el Gobierno le ponga a la gente las cosas más fáciles. Nunca rechazaré una idea venga de donde venga», ha asegurado el nuevo president.

Pérez Llorca ha afirmado que «hoy se abre una nueva etapa. Durante mucho tiempo esta tierra parece que ha caminado con la cabeza baja. Nuestra gente tiene que creer que podemos avanzar. El Consell debe estar y estará al lado de la gente, que quiere una casa digna, los jóvenes quieren emanciparse, emprendedores que creen que las oportunidades están cada vez más lejos. Por eso la vivienda estará en el eje de nuestra política. La vivienda no puede ser considerada un lujo. También hemos de acercar la Administración a las sociedad para que la licencia no tarde meses ni las ayudas sean un laberinto. Poner en el centro a las personas».

«La gente pide una manera nueva de gobernar. Somos una tierra fuerte. El autogobierno no es un símbolo, sino una herramienta, para pedir agua, servicios públicos igualitarios.... trabajaremos por esos objetivos, con el espíritu que he tenido siendo alcalde. Yo creo mucho en el diálogo y el acuerdo y quiero que este mandato sea recordado por ello. Pondremos por delante los intereses de la Comunitat por delante de otros. Así, juntos, avanzamos», concluye Pérez Llorca.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha indicado con un tono un punto sorprendido: «Pues se cierra la sesión». Diez minutos y fin. Brevedad y sencillez en un acto con numerosos invitados y autoridades del PP de Alicante y ni rastro de miembros del Gobierno. Ni un ministro para presenciar la toma de posesión de la primera autoridad ordinaria del Estado en la Comunitat, algo completamente inusual, que, en cualquier caso, ya pasó con Mazón y ahora se repite.

El síndic de Vox, José Maria Llanos, ha pedido a Pérez Llorca que sepa «estar a la altura él y su partido y que cumplan los compromisos que con luz y taquígrafos realizó en su investidura. Le vamos a fiscalizar desde ya porque no es un cheque en blanco tal y como se ha visto en Extremadura. Pérez Llorca recibirá nuestro respaldo si cumple y lo merece».

«El expresidente permanecerá aquí en Les Corts porque quiere el PP, pero si dejó el Consell fue por despreciar la verdad. La mentira fue lo que dolía y Pérez Llorca sigue mintiendo porque habla de unas cosas que no son las que ha pactado con Vox priorizar. Su petición de perdón es retórica y no puede pedir perdón ante las víctimas y luego mantener a Mazón y le dé un plus. Exigimos la agenda oculta con Vox. Salimos decepcionados y con la sensación de presenciar una doble moral, con Mazón sentado en ultima fila pero abrazándole en los pasillos», ha indicado el portavoz del PSPV, José Muñoz.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que «ha sido un discurso de pocas explicaciones, corto, y ojalá su mandato sea tan breve como su intervención. La salida razonable eran unas elecciones, y hasta que lleguen nosotros construiremos una alternativa. Si la Administración no estuvo a la altura no sé cómo va a mantener al Consell que recibe de Mazón. Lo primero que ha hecho no ha sido pedir perdón a las víctimas sino darle un sobresueldo a Mazón».

Nando Pastor, el portavoz popular, le ha deseado a Pérez Llorca «suerte y acierto porque esa suerte será la de los valencianos. La oposición no le ha dado ni 100 dias ni 100 horas de gracia, pero no las necesita. Hemos escuchado su preocupación por la vivienda, la economía o la bajada de impuestos».