Toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca este martes. Iván Arlandis

Llorca, a las víctimas de la dana, en su toma de posesión: «Pido un perdón que debe iniciar un tiempo de reconciliación»

El nuevo president de la Generalitat promete el cargo en Les Corts con un Mazón en la última fila del grupo popular y con un discurso en el que sitúa las vivienda como su gran prioridad

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:31

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en su toma de posesión, que se celebra este martes en Les Corts. El nuevo jefe del Consell ... ha dedicado sus primeras palabras a las víctimas de la dana. «Me corresponde pedir perdón. Palabras que nacen de una convicción personal, para un diálogo, para hablar claro. Ni el día 29 ni los posteriores, las administraciones estuvimos a la altura. Un perdón que debe ser el inicio de la reconciliación con todas las víctimas, que no merecen sentir más soledad, y cerrar debates que solo generan sufrimientos», ha comenzado diciendo Llorca.

