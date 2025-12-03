La intrahistoria del plus de Mazón: ¿por qué cobra como diputado 8.879 euros al año?

¿Por qué el expresidente de la Generalitat y actual diputado del PP valenciano, Carlos Mazón, cobrará un plus anual de 8.879 euros al año -634 euros al mes más extras- ... ? La respuesta es sencilla y es fruto de un acuerdo tácito de todos los grupos de Les Corts Valencianes de principios de siglo, cuando todos los partidos con representación en ese momento -PPCV, PSPV y l'Entesa (embrión de Compromís)- acordaron engordar el sueldo de sus señorías. Una subida encubierta de la nómina que, para no hacerla de manera directa, se buscó el atajo de las comisiones.

Lo que algunos creen que es una novedad lleva 21 años instaurado con el beneplácito de la izquierda y la derecha, y que algunas comisiones se reúnan poco o nada es algo que forma parte de la historia de la casa. Las condiciones de Mazón son las mismas que las de los otros 98 diputados que ocupan el hemiciclo valenciano. El tema irrumpe de nuevo por la situación del exjefe del Consell pero es cierto que se ha mantenido durante lustros en silencio porque a todos los partidos les interesa, de la misma manera que manejan casi a su antojo las subvenciones parlamentarias.

El 29 de junio de 2004 hubo una reunión a tres bandas de los portavoces de cada grupo, que negociaron en secreto una subida salarial para los parlamentarios -en ese momento la Cámara valenciana contaba con 89 señorías-. En esa reunión participaron Serafín Castellano (PPCV), Ignasi Pla (PSPV) y Joan Ribó (l'Entesa) y los tres acordaron un plus de 600 euros por el ejercicio del cargo -la crisis económica de 2007 luego obligó a reducir por estética el extra hasta 584 euros-. El complemento, según el acuerdo que se firmó, tenía el siguiente objetivo: «Retribuir la especial responsabilidad, complejidad y dedicación que comporta el desempeño de estos (cargos)». Este complemento se aprobó para los miembros de la mesa de comisiones y para los portavoces de los mismos órganos.

En realidad era un pacto entre gobierno -PP- y oposición -PSPV y Compromís- para subirle el sueldo a sus señorías. Unos acuerdos, como en su día el finiquito para los diputados, que siempre se rubricaban entre la niebla parlamentarias. La fórmula que se aplicó fue aumentar la nómina del diputado en función de su papel y cargo en las distintas comisiones de la Cámara regional, sin distinción de autoridad ni trascendencia. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Les Corts el 5 de julio de 2004.

Esta medida provocó que los grupos parlamentarios tuvieran que resolver un auténtico sudoku para poder repartir entre las comisiones a todos los diputados con el fin de que completaran su nómina con el plus, para que todos cobraran el mismo mínimo. El problema era mayor para los grupos mayoritarios porque tenían muchos parlamentarios y pocos espacio donde colocarlos -en las bancadas minoritarias, con menos de diez señorías, la facilidad para colocarlas en comisiones era mayor-. El PSPV, por ejemplo, tuvo muchos problemas para reajustar a sus diputados tras la eliminación de la comisión de RTVV.

El caos vino después, tras una serie de informaciones publicadas por LAS PROVINCIAS, que denunció con insistencia que muchas de las comisiones de Les Corts nunca se reunían y sólo servían para que los diputados engordaran su nómina. Algunos de los titulares fueron tan impactantes como este: «Les Corts paga un plus de 8.000 euros por trabajar media hora al año». Este caso real se refería a la comisión de Nuevas Tecnologías que el 22 de junio de 2012 arrastraba 37 meses sin reunirse y que se citó para tratar un punto sobre la Campus Party que se resolvió en un visto y no visto.

Otro dato curioso se dio el 30 de agosto de 2012, cuando Les Corts registró una de las cuestiones más surrealistas que se recuerdan firmada por el diputado de Compromís Fran Ferri, que se preguntaba por qué los diputados cobraban un plus por asistir a plenos y comisiones -él mismo llevaba cobrándolo en ese momento un año y medio- sin caer en la cuenta que se lo podría haber preguntado a Joan Ribó, que fue uno de los que lo aprobó.

LAS PROVINCIAS mantuvo durante meses la campaña de denuncia del cobro de pluses sin un trabajo que lo justificara y, ante la batería de informaciones, los grupos parlamentarios buscaron fórmulas para tratar de hallar una solución ante el descrédito social que representaba cobrar sin ir a trabajar. Una de las opciones que se barajó incluso fue hacer desaparecer las comisiones inactivas pero mantener el sueldo.

Finalmente, el PP impulsó una iniciativa que se llevó a Les Corts el viernes 22 de febrero de 2013 y que sirvió para suprimir las seis comisiones que sólo servían para que una serie de diputados cobraran 584 euros de plus al mes. Las comisiones que se eliminaron, con los votos a favor del PP y en contra de PSPV y Compromís, fueron las de Desarrollo del Estatuto, de la Mujer y Políticas de Igualdad, de Política Lingüística, Derechos Humanos y Tercer Mundo, Nuevas Tecnologías y Seguridad Nuclear. Los temas que se debatían en estos organismos fueron absorbidos por otras comisiones de la Cámara. Tanto PSPV y Compromís pelearon para que no se eliminaran estos organismos aunque alguno de ellos llevaba años sin reunirse y sólo representaban un gasto. El portavoz de EU, Ignacio Blanco, llegó a decir en la tribuna que las comisiones desaparecían por «una campaña mediática», en alusión a las informaciones publicadas por este periódico.

En el Parlamento valenciano, hay dos tipos de comisiones tipo: la permanentes legislativas y las permanentes no legislativas. Las primeras sirven para el desarrollo de la normativa legal y las segundas son de carácter interno de Les Corts. El expresidente Carlos Mazón ocupará desde ahora la portavocía de la comisión de Reglamento, un órgano que se encarga de desarrollar la normativa de funcionamiento de la institución -se creó en la II legislatura, siguió en la III, desapareció y se volvió a activar en la VII hasta la fecha-.

Desde el 3 de octubre de 1987, cuando se creó, hasta la fecha se ha reunido en diez ocasiones -la última el 13 de octubre de 2020-. En esta última convocatoria se atendió una petición de Ciudadanos para una reforma en profundidad del Reglamento de Les Corts. Es decir, que su ritmo es casi inexistente desde su creación.

En la última etapa, desde 2015, las únicas propuestas que se han debatido han sido las del PP y Ciudadanos para la reforma del Reglamento de Les Corts. Nada más. De hecho, esta comisión estuvo casi diez años sin reunirse, desde 1994 hasta 2013.

De esta manera, Carlos Mazón tendrá la misma consideración económica base que el resto de los diputados de Les Corts, según aprobaron todos los grupos, tanto en la oposición como en el gobierno. Un sueldo de 35.861,42 euros al año como asignación reglamentaria más 8.879,78 euros por su plus en comisión y 11.491,80 euros al año por vivir a más de 100 kilómetros de Valencia. A esto le podría añadir 5.554,22 euros al año por dedicación exclusiva, según la tabla salarial de 2024, que es la última publicada. Además, el kilómetro se le pagará a 0,32 euros.

La retribución que le corresponde a Mazón como diputado de Les Corts es el mínimo que percibe un diputado que viva a más de 100 kilómetros del Palau de Benicarló y que pertenezca a una comisión que lleva más de cinco años sin reunirse tampoco es una excepción, ya que ha sido un hecho desde su creación. Mazón ahora mismo pertenece al grupo de los diputados rasos, por lo que sus derechos son, como mínimo, iguales que al resto. También lo deberían de ser sus obligaciones.