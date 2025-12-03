Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La intrahistoria del plus de Mazón: ¿por qué cobra como diputado 8.879 euros al año?

El acuerdo se firmó en Les Corts en 2004 por parte de PP, PSPV y l'Entesa (origen de Compromís) para aumentar el sueldo de los diputados

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:45

¿Por qué el expresidente de la Generalitat y actual diputado del PP valenciano, Carlos Mazón, cobrará un plus anual de 8.879 euros al año -634 euros al mes más extras- ... ? La respuesta es sencilla y es fruto de un acuerdo tácito de todos los grupos de Les Corts Valencianes de principios de siglo, cuando todos los partidos con representación en ese momento -PPCV, PSPV y l'Entesa (embrión de Compromís)- acordaron engordar el sueldo de sus señorías. Una subida encubierta de la nómina que, para no hacerla de manera directa, se buscó el atajo de las comisiones.

