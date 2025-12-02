Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca, este martes tras jurar el cargo como president de la Generalitat. Ivan Arlandis

Todos los diputados de Les Corts cobran un complemento igual o superior al que percibirá Mazón

Los 8.879,78 euros brutos anuales por ser portavoz o miembro de mesa de comisión forman parte de las tablas retributivas de los parlamentarios

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:47

Comenta

Carlos Mazón será el portavoz del PP en la comisión de Reglamento de Les Corts, una designación certificada este lunes por su grupo parlamentario y ... que le permitirá cobrar un complemento de 8.879,78 euros brutos anuales, tal y como figura en las tablas retributivas de los diputados de la Cámara valenciana. La decisión del grupo popular de nombrar portavoz al expresidente generó polémica, especialmente porque la dimisión de Mazón como consecuencia de la gestión política de la dana y los cambios de versión sobre su agenda el 29 de octubre de 2024 han dejado al dirigente popular zarandeado, obligado a abandonar el cargo. Incluso en el seno de su propio partido se han escuchado, en privado, voces que cuestionaban la oportunidad de la propuesta.

