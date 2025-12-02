Todos los diputados de Les Corts cobran un complemento igual o superior al que percibirá Mazón

Carlos Mazón será el portavoz del PP en la comisión de Reglamento de Les Corts, una designación certificada este lunes por su grupo parlamentario y ... que le permitirá cobrar un complemento de 8.879,78 euros brutos anuales, tal y como figura en las tablas retributivas de los diputados de la Cámara valenciana. La decisión del grupo popular de nombrar portavoz al expresidente generó polémica, especialmente porque la dimisión de Mazón como consecuencia de la gestión política de la dana y los cambios de versión sobre su agenda el 29 de octubre de 2024 han dejado al dirigente popular zarandeado, obligado a abandonar el cargo. Incluso en el seno de su propio partido se han escuchado, en privado, voces que cuestionaban la oportunidad de la propuesta.

No obstante, ese complemento que percibirá el ya diputado raso Mazón no es una excepción en la Cámara. Ni mucho menos. La totalidad de los 99 diputados de la Cámara perciben complementos por ser miembros de órganos de dirección de la institución, bien sea como miembros de la propia Mesa de Les Corts, bien por ocupar cargos de dirección en los grupos parlamentarios, según la información que aparece en los diarios de sesiones que aparecen en la página web de Les Corts. Y también, por ocupar responsabilidades en alguna de las doce comisiones permanentes legislativas o de las siete no legislativas de la Cámara.

De hecho, los complementos más elevados los perciben los miembros de la Mesa de Les Corts y los que forma parte de la dirección de cada uno de los grupos parlamentarios. El más bajo de esos «complementos por desempeño del cargo en la organización de Les Corts» es el que corresponde a ser miembro de mesa o portavoz de comisión. Se trata de complementos incompatibles entre sí, de manera que quien lo percibe por formar parte de la Mesa o por dirigir el grupo parlamentario no lo cobra también por ser portavoz o miembro de mesa de comisión.

Tanto los presidentes, como los vicepresidentes y los secretarios de cualquiera de esas comisiones, como cada uno de los portavoz de los grupos parlamentarios en todas ellas, perciben el mismo complemento de 8.879.78 euros brutos anuales. La cifra responde a un complemento mensual de 634,27 euros, al que hay que añadir otros 1.268,54 euros en concepto de pagas extraordinarias.

El elevado número de comisiones parlamentarias, hasta un total de 19, permite que los grupos parlamentarios con menor representación –en esta legislatura Compromís y Vox- tengan suficiente con distribuir a sus diputados en las portavocías como para poder percibir ya ese complemento. Vox además forma parte de varias mesas de comisión, de manera que dispone de espacios más que de sobra para repartir esos puestos entre sus parlamentarios. La formación nacionalista que dirige Joan Baldoví dispone de menos presencia en mesas de comisión.

En el caso de los grupos con mayor número de diputados, como el popular, con 40 diputados, y el socialista con 31, las portavocías de las 19 comisiones no darían, sobre el papel, para que todos los parlamentarios pudieran tener acceso a ese complemento. Pero la picardía también tiene representación parlamentaria. Ambos grupos optan por sectorializar las comisiones, de manera que la que lleva el nombre de comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías cuenta con hasta tres portavoces distintos. El grupo socialista, por ejemplo, dispone de una portavoz de Industria, otra de Comercio, y uno de Turismo y Nuevas Tecnologías. El caso del grupo popular no es distinto.

En el caso de Mazón, es cierto, la comisión de Reglamento de la que va a ser portavoz del PP no es una de las que tiene mayor actividad. Al menos no la ha tenido en lo que va de legislatura. Ni que decir tiene que el complemento citado se cobra por el mero hecho de asumir esa responsabilidad, y no está vinculado al número de reuniones o a la carga de trabajo que acarree. Eso sí, es posible que en lo que queda de legislatura sí que celebre alguna reunión, porque Les Corts tiene sobre la mesa alguna propuesta de reforma del reglamento de la Cámara.

Sin embargo, hay comisiones que ni siquiera han llegado a constituirse. Por ejemplo, la comisión de Participación Ciudadana no ha llegado a constituirse esta legislatura. Y sin embargo, los grupos tienen designados portavoces que también cobran ese complemento.