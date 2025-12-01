Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca y Mazón, con Salomé Pradas tras éste. J. Cuellar

Mazón será portavoz del PP en la comisión de Reglamento de Les Corts

Los populares adscriben al expresident a una de las comisiones con menor nivel de actividad parlamentaria

REDACCIÓN

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:35

Comenta

El nuevo portavoz del grupo popular de Les Corts, Nando Pastor, ha presentado un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara por el que se solicita la adscripción del ya expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a la comisión de Reglamento de Les Corts.

El escrito, con fecha de este mismo lunes, explica que de esa misma comisión causa baja el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico de los populares, Eduardo Dolón. La adscripción de Mazón a esta comisión, en calidad de portavoz, puede suponerle unos ingresos extra en el entorno de los 9.000 euros brutos al año.

La comisión de Reglamento de Les Corts es una de las que menos actividad parlamentaria desempeña. Está compuesta por los cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico, junto a una representación de cada uno de los grupos parlamentarios.

El mismo escrito de los populares plantea la sustitución del nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y su sustitución por el nuevo portavoz parlamentario, el propio Pastor que firma la iniciativa.

