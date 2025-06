La cúpula de Compromís prevé no votar sobre la crisis con Sumar para salvar la ruptura interna

Si no hay consenso para cambiar la posición, se mantiene la posición. Esa es la premisa que maneja la cúpula Compromís frente a la propuesta ... de los nacionalistas de Més (el antiguo Bloc) de romper con Sumar después de que la coalición que fundó Yolanda Díaz maniobrase para retirar la intención de los nacionalistas de que Pedro Sánchez compareciese en la comisión de investigación que se desarrollará en el Congreso de los Diputados sobre la dana y en la que los socialistas (y sus socios de Gobierno) no tienen intención de que comparezca el presidente del Gobierno.

Frente a la maniobra de Sumar, en Més decidieron responder proponiendo romper con Sumar e irse al grupo mixto en el Congreso. Sin embargo, Iniciativa del Poble Valencià, el partido de los ecosocialistas que fundó Mónica Oltra tras separarse de IU, prefiere aguantar. IPV rechaza la ruptura con Sumar. ¿Entonces? Después de que las direcciones de los dos partidos (Els Verds es el tercero en discordia dentro de la coalición y tampoco se muestra muy proclive a romper), se pronunciase de manera diametralmente opuesta, para el lunes está prevista una ejecutiva de la coalición en la que, sin embargo, no se prevé votar nada sobre el asunto. ¿Por qué? Porque como no hay consenso entre los partidos, si se produce una votación, uno de los dos perderá. ¿Y cómo se sabe que no hay consenso si no se vota para conocerse las posturas de cada uno? Porque se debatirá sobre el asunto, pero ante el mal augurio de que la discusión no acabe con nadie cediendo, la Ejecutiva de Compromís se ha curado en salud. Enfado hay, pero ganas de romper la baraja, no muchas. Aunque el sentimiento de desencanto hacia Sumar cada vez es mayor en la coalición, donde se rumia desde hace meses que la fórmula de integrarse en el grupo parlamentario que Díaz encabezó en las elecciones de 2023 es cada vez más negativa.

Seguir o no seguir con Sumar en el Congreso. Esa es la cuestión. Es como estar embarazada o no estarlo. No hay medias tintas. O sí o no. Fue sí hace dos años, sobre todo porque Compromís iba de la mano de Más País, el partido que entonces lideraba Errejón, socio predilecto de los nacionalistas en detrimento de Pablo Iglesias, que era el preferido por Oltra, aunque no el elegido por su propio partido, Iniciativa, que también apostó por Sumar. Ahora, la situación ha cambiado.

«Por la experiencia de otras crisis similares, cuando no se encuentra una solución negociada, el lunes seguirá el debate pero no se votará», auguraron fuentes nacionalistas, una situación que queda ratificada si no hay una modificación a última hora de un orden del día que ya se ha remitido a los miembros de la Ejecutiva.

Fuentes de Iniciativa señalan que «si hay que decidir algo por consenso y no hay consenso, prevalece el statu quo de la coalición». En Compromís no están en eso precisamente. Los actuales dirigentes del sector nacionalista han centrado más su actividad política en afianzar su posición de cara al futuro que en transformar el presente. La posibilidad de que una próxima irrupción de Mónica Oltra altere, precisamente, el statu quo interno en la coalición ha puesto en alerta a los líderes actuales de la coalición. La presencia de la exvicepresidenta en foros de debate político, su participación en actividades jurídicas de Compromís (es abogada y ha colaborado con algunas iniciativas de la coalición) ha puesto en alerta a más de una.

Así que la incomodidad respecto a Sumar, siendo creciente y un problema a tratar, todavía no es un asunto acuciante. La tendencia a procrastinar en Compromís (o el 'patá p'alante) se impone de cara una Ejecutiva donde la propuesta de Més se ha incluido como 'informació i debat sobre la situació del grup parlamentari al Congrés'. Sin incluir la posibilidad de votar nada. De hecho, un destacado miembro de la coalición lo subraya: «En el orden del día no existe la votación». En el PSPV se ha puesto muy de moda lo de 'Volem votar', pero en Compromís no tienen tantas ganas.

«Nos quedaremos», augura una veterana dirigente. No obstante, que se haya elevado hasta la Ejecutiva de Compromís un asunto que en la dirección de Més ya sabían que no tenía visos de poderse solucionar en este momento denota problemas a la hora de contener a las voces críticas dentro del partido nacionalista, el mayoritario en la coalición. Los miembros de Més cada vez se ven menos en sintonía con Sumar, pero en este momento eso no parece que pueda traducirse en una ruptura. Así pues, circulen, que aquí no ha pasado nada.